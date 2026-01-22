Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Sinh viên học làm game trực tiếp tại doanh nghiệp

Anh Nhàn

Với mô hình “đưa giảng đường vào doanh nghiệp”, sinh viên Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM học và thực hành phát triển game ngay tại doanh nghiệp. 

Ngày 21/1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM (UIT) phối hợp cùng Tập đoàn VNG tổ chức lễ tổng kết Dự án Đồng đào tạo 2025 của môn học SE116 - Phát triển kỹ năng Lập trình Game ứng dụng trong thực tế. Chương trình khẳng định hiệu quả mô hình đào tạo “học như làm”, trong đó sinh viên được học tập và thực hành trực tiếp tại doanh nghiệp làm game.

bd18d355bf15314b6804.jpg
Lễ tổng kết Dự án Đồng đào tạo 2025 của môn học SE116 - Phát triển kỹ năng Lập trình Game ứng dụng trong thực tế

Theo PGS.TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường, môn học SE116 là học phần chính thức trong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Phần mềm, được hình thành từ sự kết hợp giữa định hướng đào tạo phát triển game của nhà trường và doanh nghiệp. Mục tiêu của mô hình là đưa quy trình sản xuất game trong doanh nghiệp vào giảng dạy đại học một cách bài bản, đặt sinh viên vào môi trường dự án thật, quy trình thật và tiêu chuẩn sản phẩm thật ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Khác với phương thức giảng dạy truyền thống, sinh viên làm việc theo nhóm dự án và được nhân sự của doanh nghiệp hướng dẫn xuyên suốt các khâu phát triển game. Giảng viên nhà trường đồng hành về định hướng học thuật, phương pháp lập trình, tư duy thiết kế hệ thống và chuẩn đánh giá môn học.

Dự án tuyển chọn 50 sinh viên, chia thành 10 nhóm thực hiện đồ án theo mô hình dự án. Tại lễ tổng kết, các sản phẩm thể hiện rõ tinh thần “sản phẩm thật - trải nghiệm thật”, phản ánh năng lực triển khai, làm việc nhóm và tư duy sản phẩm của sinh viên trong môi trường doanh nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang cho biết, chương trình hiện chưa đặt trọng tâm vào cam kết hay ưu tiên tuyển dụng, mà tập trung vào mục tiêu đào tạo đột phá, giúp sinh viên tích lũy kỹ năng thực tiễn, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh khi tham gia thị trường lao động.

