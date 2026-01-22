Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) 'tăng tốc' hợp tác Quốc tế, mở ra chân trời mới cho sinh viên

TP.HCM, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc hội nhập quốc tế, khi liên tục triển khai hàng loạt hoạt động hợp tác với các đối tác quốc tế và doanh nghiệp ngay từ những ngày đầu năm 2026. Từ kết nối thực tập - việc làm, trao đổi học thuật chuyên sâu đến mở rộng đào tạo ngoại ngữ, chuỗi hoạt động này được xem là bước khởi động đầy năng lượng, hứa hẹn thúc đẩy mạnh mẽ chất lượng đào tạo và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho sinh viên.

Ngay trong tháng 1/2026, STU đã cho thấy sự chủ động và linh hoạt trong việc thiết lập và củng cố các mối quan hệ hợp tác chiến lược.

Hợp tác Doanh nghiệp - Cầu nối thực tế cho sinh viên

Đại diện STU làm việc với đoàn Công ty Daishin Consultant và đại diện Tập đoàn XXIO Holding (Nhật Bản), trao đổi định hướng hợp tác trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. (Ảnh: STU)

Ngày 12/01/2026, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã long trọng đón tiếp đoàn công tác từ Công ty Daishin Consultant cùng đại diện Tập đoàn XXIO Holding (Nhật Bản). Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận sôi nổi về các định hướng hợp tác tiềm năng trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực. Đặc biệt, khả năng triển khai chương trình thực tập tại các doanh nghiệp Nhật Bản dành cho sinh viên STU nhận được sự quan tâm đặc biệt. Đây là cơ hội quý báu để sinh viên được trải nghiệm môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp, tích lũy kinh nghiệm thực tế và mở rộng cánh cửa sự nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Nâng tầm nghiên cứu và giảng dạy thông qua hợp tác học thuật

Buổi trao đổi mở ra cơ hội phối hợp học thuật, phát triển chương trình đào tạo và triển khai các dự án công nghệ trong thời gian tới. (Ảnh: STU)

Không chỉ chú trọng hợp tác với doanh nghiệp, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) còn đẩy mạnh liên kết với các trường đại học uy tín trên thế giới. Một minh chứng rõ ràng là buổi làm việc hiệu quả với Trường Đại học RMIT, tập trung trao đổi về các hướng phối hợp chuyên môn. Trọng tâm của buổi làm việc là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nghiên cứu và giảng dạy, cùng các lĩnh vực công nghệ liên quan. Sự hợp tác này hứa hẹn sẽ tạo ra những đột phá trong nghiên cứu khoa học, phát triển chương trình đào tạo tiên tiến và triển khai các dự án công nghệ mang tính ứng dụng cao trong tương lai gần.

Tăng cường năng lực ngoại ngữ, mở rộng cơ hội hội nhập

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa STU và Trung tâm Hoa ngữ SHZ, hướng đến mở rộng hoạt động đào tạo tiếng Trung gắn với Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITPC).

Để đáp ứng nhu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng, ngày 15/01, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược với Trung tâm Hoa ngữ SHZ. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động đào tạo tiếng Trung gắn liền với Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITPC) của trường. Sự hợp tác này nhằm mục đích mở rộng lựa chọn học tập, hỗ trợ sinh viên nâng cao năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Trung - ngôn ngữ đang ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu.

Hướng đến tương lai tươi sáng

Với loạt chương trình làm việc và ký kết hợp tác được triển khai mạnh mẽ ngay từ đầu năm 2026, Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đang khẳng định vị thế là một trường đại học năng động, sáng tạo và luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng đào tạo, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên phát triển toàn diện và gặt hái thành công trong sự nghiệp. Sự "tăng tốc" trong hợp tác quốc tế không chỉ là một chiến lược mà còn là cam kết của STU trong việc mang đến cho sinh viên những cơ hội học tập và phát triển tốt nhất, giúp họ tự tin bước vào thị trường lao động toàn cầu đầy cạnh tranh.

Thông tin liên hệ Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn:

● Địa chỉ: 180 Cao Lỗ, P. Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh

● Điện thoại: (028) 38.505.520 - 115; 116

● Hotline: 0902.992.306