Hà Nội công bố kết quả thi học sinh giỏi thành phố lớp 9

Hà Linh
TPO - Sáng 22/1, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2025-2026 cho hơn 4.400 thí sinh đồng thời hướng dẫn thủ tục gửi đơn phúc khảo nếu các em còn băn khoăn về điểm số.

Theo thông báo, thí sinh tra cứu kết quả điểm bài thi tại cổng thông tin điện tử: https://diemthi.hanoi.edu.vn từ ngày 22/1.

UBND các xã/phường có học sinh dự thi tiếp nhận bảng kết quả điểm bài thi tại Sở GD&ĐT Hà Nội qua Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục trong ngày 22/1 và được yêu cầu thông báo kết quả điểm bài thi cho các học sinh dự thi.

Sở này cũng thông báo, sau khi có kết quả, thí sinh băn khoăn về điểm số có thể gửi đơn phúc khảo bài thi từ ngày 22-24/1. Nơi gửi đơn chính là cơ sở giáo dục học sinh đang theo học. Sau đó, UBND các xã/phường lập và gửi danh sách học sinh đề nghị phúc khảo bài thi về Sở.

s.jpg
Học sinh dự kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố của Hà Nội năm nay.

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 năm nay của Hà Nội có hơn 4.400 học sinh đăng ký dự thi các môn: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Ngoại ngữ, Tin học.

Theo quy định của Sở, học sinh dự thi phải đang học cấp THCS; có kết quả học tập và rèn luyện cuối năm học 2024-2025 hoặc cuối học kỳ I năm học 2025-2026 đạt mức khá trở lên.

Riêng với môn đăng ký dự thi, kết quả học tập phải đạt từ 8,0 trở lên. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký dự thi một môn hoặc phân môn (đối với môn lịch sử và địa lý) hoặc mạch nội dung (đối với môn khoa học tự nhiên).

Thí sinh đạt giải thưởng trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố không được hưởng bất kỳ chế độ ưu tiên, khuyến khích nào khi tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập.

Hà Linh
