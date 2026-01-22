Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Thông tin chính thức về kỳ thi đánh giá năng lực 2026 của Đại học lớn nhất nước

Anh Nhàn
TPO - Năm 2026, các trường đại học vẫn sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM trong công tác tuyển sinh. Thí sinh có thể đăng ký từ ngày 24/1 để có suất dự thi tại 15 tỉnh, thành trên cả nước.

Chiều 22/1, Đại học Quốc gia TPHCM thông tin chính thức về kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026.

Theo đó, năm 2026 sẽ có 2 đợt thi đánh giá năng lực.

Đợt 1: Thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi từ ngày 24/1 đến hết ngày 23/2. Kỳ thi chính thức được tổ chức vào sáng Chủ nhật, ngày 5/4 tại 55 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố theo đơn vị hành chính sau sáp nhập, gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Thí sinh có thể đăng ký dự thi đánh giá năng lực từ ngày 24/1 tới.

Kết quả thi đợt 1 dự kiến được công bố vào ngày 17/4.

Đợt 2: Thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký từ ngày 18/4 đến hết ngày 25/4. Kỳ thi được tổ chức vào ngày 24/5 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm: Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang.

Kết quả thi đợt 2 dự kiến được công bố vào ngày 6/6.

Thí sinh có thể đăng ký dự thi đợt 1 hoặc đợt 2 hoặc cả hai đợt của kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 trên trang https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.

Cấu trúc và nội dung bài thi năm 2026 được triển khai trên cơ sở cấu trúc đề thi đã được điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025.

Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút, tổ chức thi trên giấy.

Cấu trúc bài thi gồm ba phần chính: Sử dụng ngôn ngữ, Toán học và Tư duy khoa học. Trong đó, phần Sử dụng ngôn ngữ chiếm 60 câu hỏi, gồm 30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh. Phần Toán học gồm 30 câu; phần Tư duy khoa học gồm 30 câu, tập trung đánh giá năng lực logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học.

Để đảm bảo an toàn và nâng cao tính chính xác, minh bạch cho kỳ thi, Đại học Quốc gia TPHCM cam kết sẽ tăng cường giám sát, phòng chống gian lận, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong coi thi, chấm thi.

Sau 8 năm triển khai (2018-2025), kỳ thi đánh giá năng lực đã trở thành một phương thức tuyển sinh được nhiều cơ sở giáo dục sử dụng kết quả để tuyển sinh.

Năm 2025, kỳ thi có hơn 152.000 thí sinh với hơn 223.000 lượt đăng ký dự thi. Kết quả thi được 111 cơ sở giáo dục đại học sử dụng để xét tuyển một phần chỉ tiêu tuyển sinh.

Anh Nhàn
