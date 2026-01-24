Diễn biến mới vụ dự án tại Huế dang dở do 1 hộ dân nằm ‘án ngữ’

TPO - Liên quan dự án tiêu thoát lũ tại TP. Huế dù hoàn thành các hạng mục chính, nhưng đoạn đường gom và nút giao cầu Mỹ An - Quốc lộ 49 qua phường Dương Nỗ hiện vẫn thi công dang dở, do vướng giải phóng mặt bằng căn nhà của một hộ dân; đến nay, gia đình này đã đồng ý nhận tiền bồi thường tài sản và cam kết di dời, bàn giao phần đất lấn chiếm trước ngày 26/2.

Ngày 24/1, ông Nguyễn Văn Trai - Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ (TP. Huế), cho biết, chính quyền địa phương vừa làm việc với hộ ông D.T.L liên quan việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để mở rộng nút giao cầu Mỹ An - Quốc lộ 49, thuộc địa bàn phường.

Theo đó, tại buổi làm việc, ông D.T.L đồng ý nhận hơn 71 triệu đồng tiền bồi thường đối với tài sản trên đất là căn nhà cấp 4 diện tích 40,05 m2, đồng thời cam kết di dời, bàn giao mặt bằng sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhưng trước ngày 26/2.

Đoạn Quốc lộ 49 qua phường Dương Nỗ (Huế) bị bó hẹp do bị lấn chiếm mặt bằng thi công, mở rộng nút giao.

Theo UBND phường Dương Nỗ, trường hợp này không được bồi thường về đất, không được bố trí tái định cư, do khu đất hiện do gia đình ông D.T.L sử dụng đã được Nhà nước thu hồi từ hơn 10 năm trước, thuộc hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 49.

Trước đó, UBND huyện Phú Vang (cũ) đã bố trí cho gia đình ông D.T.L một lô đất tái định cư 158 m2 tại khu vực cách vị trí cũ khoảng 400 m. Sau khi xây nhà, gia đình đã bán lại lô đất này rồi quay về vị trí cũ lấn chiếm mặt bằng để làm nơi sinh sống, buôn bán.

Việc chưa giải phóng được mặt bằng căn nhà nói trên khiến hạng mục mở rộng nút giao cầu Mỹ An thuộc dự án hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê bị đình trệ trong thời gian dài. Theo thiết kế, nút giao được mở rộng lên 4 làn xe.

Đoạn mở rộng nút thắt cổ chai từ cầu Mỹ An ra Quốc lộ 49 phía bên phải hướng Thuận An đi Dương Nỗ vẫn chưa thể thi công.

Đến nay, nút giao này đã hoàn thành 3 làn xe, hoàn tất sơn vạch phân làn, nhưng vẫn còn 35 m kè (gói thầu số 23) và một đoạn làn đường sát bờ sông Phổ Lợi rộng 3,5 m (gói thầu số 9) chưa thể thi công.

Giá trị hợp đồng còn lại khoảng 700 triệu đồng, nhà thầu phải neo sà lan chờ mặt bằng trong nhiều tháng qua. Với thực tế đoạn đường bị “bóp hẹp”, phương tiện phải chuyển làn đột ngột tại khu vực dự án dang dở... hiện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.

Được biết, dự án hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Huế làm chủ đầu tư, tổng mức thực hiện khoảng 85 tỷ đồng, khởi công từ tháng 11/2021, dự kiến hoàn thành tháng 9/2026.

Mặt bằng dự án bị lấn chiếm khiến công tác thi công, hoàn thiện nút giao cầu, đường trên Quốc lộ 49 tại Dương Nỗ bị ngưng trệ gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau gần 4 năm triển khai, các hạng mục chính như nạo vét, kè sông Phổ Lợi, gia cố bờ Phú Khê, xây dựng cầu Mỹ An đã cơ bản hoàn tất; riêng phần đường gom và nút giao vẫn chưa thể hoàn thiện do vướng mặt bằng.

Ông Lê Thành Nhân - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Huế, cho biết, nếu được bàn giao mặt bằng, đơn vị có thể hoàn thành phần kè và làn đường còn lại trong khoảng 1 tháng. Qua đó hoàn thiện đồng bộ nút giao, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 49 đoạn qua khu vực này.

Trước đó, như tin đã đưa, mặc dù các hạng mục chính của dự án tiêu thoát lũ tại Huế đã hoàn thành, nhưng đoạn đường gom và nút giao cầu Mỹ An - Quốc lộ 49 qua phường Dương Nỗ hiện vẫn ngưng trệ, dang dở do vướng giải phóng mặt bằng căn nhà của một hộ dân.