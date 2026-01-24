Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xe tải chở vật liệu gây tai nạn liên hoàn tại nút giao đèn đỏ

Hồ Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đang lưu thông trên đường, chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng bất ngờ đâm mạnh vào một xe tải đang dừng chờ đèn đỏ, sau đó tiếp tục tông móp hông xe con và chỉ dừng lại sau khi hạ gục trụ đèn chiếu sáng.

Trưa 24/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, khoảng 9h15 cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra tại giao lộ đường 10/3 và đường Phạm Ngũ Lão, phường Buôn Ma Thuột.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tài xế Nguyễn Văn Minh (SN 1981, trú tại xã Ea Đar, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe tải mang BKS 47H-049.02 chở vật liệu xây dựng, lưu thông theo hướng từ vòng xoay nhà máy bia đi cầu 14.

Khi đến địa điểm trên, chiếc xe tải bất ngờ va chạm mạnh với xe tải BKS 47H-027.39 do ông Phạm Phi Sơn (SN 1983, trú tại phường Thành Nhất) điều khiển, đang dừng chờ đèn tín hiệu phía trước cùng chiều.

2478579008824874974-4821.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Sau cú tông mạnh, xe tải do tài xế Minh cầm lái tiếp tục mất kiểm soát, lao về phía trước và va quẹt vào hông xe ô tô con mang BKS 47A-369.08 do ông Trần Trung Tín (SN 1987, trú tại phường Buôn Ma Thuột) điều khiển. Chiếc xe này chỉ dừng lại tại Km7+700 đường 10/3 sau khi tông gãy trụ đèn chiếu sáng, cày nát một đoạn dải phân cách và hệ thống biển báo hiệu.

Vụ tai nạn chỉ khiến tài xế Minh bị thương nhẹ, nhưng thiệt hại về tài sản lớn. Tại hiện trường, các phương tiện đều biến dạng; hệ thống hạ tầng giao thông gồm cột đèn chiếu sáng, biển báo chia làn và biển cấm đi ngược chiều bị hư hỏng nặng. Theo thống kê sơ bộ, tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông. Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm để chờ kết quả kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với tài xế gây tai nạn.

Hồ Nam
#tai nạn giao thông #Đắk Lắk #xe tải #tai nạn liên hoàn #giao thông ùn tắc #pháp luật #bảo hiểm

Xem thêm

Cùng chuyên mục