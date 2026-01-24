Ngư dân miền Trung trúng 'lộc' mực nháy dịp áp Tết

Vựa hải sản nào có mực tươi, vựa đó "hút" người. Các tiểu thương cho hay, mùa mực nháy vào dịp hè, rơi vào tháng 4 đến tháng 8. Cuối năm ít khi nào biển lại cho nhiều mực tươi ngon như vậy. "Giờ có bao nhiêu ôm bấy nhiêu, không lo ế vì dễ gì mùa này có mực tươi chớp chớp như vậy để ăn. Khách hàng người ta khôn ngoan và chịu chi lắm, miễn tươi ngon thì bao nhiêu cũng chịu xuống tiền", chị Thu Loan, một người thu mua tại cảng cá chia sẻ.
Do trái mùa nên giá mực nháy bán sỉ tại cảng cá thời điểm này cũng khá cao, trên 150.000 đồng/kg nhưng vẫn rất đắt hàng.
Từng chuyến mực tươi nối tiếp nhau vào cảng cá Thọ Quang những ngày áp Tết. Để mua được mực tươi ngon, người dân có thể canh hai khung giờ, lúc 9h30 và khoảng 13g. Đó là thời điểm các tàu đã chuyển hải sản vào chợ cá.
Chợ cá Thọ Quang có hai phiên, từ rạng sáng đến gần trưa và từ 13g đến 16g. Mỗi ngày chợ cung ứng hàng trăm tấn cá cho các chợ trên địa bàn Đà Nẵng cũng như các tỉnh thành lân cận.