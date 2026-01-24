Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Sau hàng chục năm bị tai nạn giao thông, người đàn ông phát hiện điều bất ngờ

.

 U nhầy xoang trán của người đàn ông tiến triển âm thầm dẫn đến lồi mắt, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM mới gặp trong vòng 20 năm nay.

Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM vừa tiếp nhận một người đàn ông bị biến chứng nặng ở mắt vì một khối u xuất phát từ xoang trán.

Bệnh nhân là ông Đ.Q.T. (46 tuổi, ở Đồng Nai), đến khám trong tình trạng mắt trái lồi tăng dần khoảng 1 năm nay. Thời điểm vào viện, mắt ông bị đẩy lệch xuống dưới, cảm giác căng, nặng kèm chảy nước mắt sống, thị lực mắt giảm (mắt phải 4/10, mắt trái 8/10) kèm chảy nước mũi 2 bên.

"Bị lồi mắt sao lại đi mổ xoang?"

Trước đó, bệnh nhân đã đi khám tại cơ sở y tế chuyên khoa mắt, được chụp MRI và chẩn đoán u nhầy xoang trán trái lan hốc mắt nên được chuyển tiếp đến Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM.

Người đàn ông có một mắt bị lồi
Người đàn ông có một mắt bị lồi

Khai thác bệnh sử cho thấy vào năm 2003, bệnh nhân từng bị tai nạn giao thông chấn thương vùng đầu mặt, sau đó phải phẫu thuật cũng do tình trạng lồi mắt.

Tiến hành nội soi mũi, các bác sĩ ghi nhận người đàn ông có tình trạng xuất tiết nhầy đục khe mũi giữa, hình ảnh CT scan cho kết quả u nhầy xoang trán trái 3cm lan đến hốc mắt, nhiều vùng xương mặt có dấu hiệu vỡ cũ. Bệnh nhân cũng bị viêm đa xoang 2 bên, vẹo vách ngăn trái, quá phát cuốn dưới 2 bên.

Đáng chú ý, khi nghe bác sĩ thông tin phác đồ điều trị, người đàn ông phản ứng dữ dội, thậm chí không chịu lên bàn mổ và đòi về, cho rằng bệnh viện điều trị sai, vì "bị lồi mắt sao lại đi mổ xoang".

Ê-kíp bác sĩ thực hiện ca mổ
Ê-kíp bác sĩ thực hiện ca mổ

Lúc này, các bác sĩ phải tìm mọi cách giải thích cặn kẽ cho bệnh nhân lẫn người nhà về lý do vì sao phải phẫu thuật ở vị trí trên. Mãi sau đó, người đàn ông mới chấp thuận điều trị.

Nhờ sự hỗ trợ của hệ thống định vị 3 chiều, kết hợp thêm phẫu thuật Jacques (mổ đường ngoài), các bác sĩ đã thành công dẫn lưu u nhầy khỏi xoang trán, sau đó lấy vỏ bao của u gửi giải phẫu bệnh, đồng thời dùng mỡ bụng tự thân bệnh nhân để xóa xoang trán trái.

Ca bệnh hiếm gặp

Kết quả hậu phẫu bệnh nhân gần như hết lồi mắt, thị lực cải thiện bình thường, hết hoàn toàn tình trạng giới hạn vận nhãn và được ra viện sau 7 ngày điều trị.

TS-BSCKII Nguyễn Minh Hảo Hớn, Trưởng Khoa Mũi Xoang-Bệnh viện Tai Mũi Họng, cho biết theo các nghiên cứu đa trung tâm trên thế giới, u nhầy xoang trán hiếm khi tự phát mà chủ yếu là thứ phát (chiếm 69-84%). Đây là hệ quả muộn của quá trình xơ sẹo sau chấn thương hoặc các phẫu thuật xoang trước đó.

Bác sĩ kiểm tra cho người đàn ông sau ca mổ
Bác sĩ kiểm tra cho người đàn ông sau ca mổ

Đặc điểm nguy hiểm của bệnh lý này là thời gian ủ bệnh rất dài, có thể từ vài năm đến hàng chục năm sau biến cố. Do đó, triệu chứng thường tiến triển âm thầm, gây chủ quan cho người bệnh. Đến khi họ phát hiện, khối u đã làm tiêu hủy vách xương, xâm lấn vào hốc mắt (gây lồi mắt, giảm thị lực) hoặc phá hủy sàn sọ.

Theo bác sĩ Hớn, với trường hợp trên, u nhầy xoang trán của bệnh nhân rất phức tạp, không thể dẫn lưu qua đường nội soi như các trường hợp khác mà cần xóa xoang trán bằng mỡ bụng. Đây là ca bệnh rất hiếm gặp, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM mới gặp 2 trường hợp trong vòng 20 năm nay.

Bác sĩ khuyến cáo u nhầy xoang trán cần được phát hiện và điều trị sớm, tránh để xâm lấn vào hốc mắt và nội sọ. Đã có những trường hợp bệnh nhân đến trễ bị mù mắt vĩnh viễn rất đáng tiếc.

Phẫu thuật dẫn lưu u nhầy xoang trán cần được thực hiện ở những nơi có trang bị dụng cụ đầy đủ và phẫu thuật viên có kinh nghiệm, để hạn chế tái phát cũng như các tai biến tụ máu hốc mắt hoặc chảy dịch não tủy.

