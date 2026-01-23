Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

JKLab được kiểm nghiệm bởi Viện Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Thiên nhiên IRDOP

P.V

Dược mỹ phẩm JKLab khẳng định chất lượng qua kiểm nghiệm tại Viện IRDOP. Bộ 3 sản phẩm mờ nám đạt chỉ số an toàn và phù hợp cho da nhạy cảm và da treatment.

Vừa qua, thương hiệu dược mỹ phẩm JKLab đã thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm tại Viện Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Thiên nhiên (IRDOP). Đây là một bước tiến quan trọng giúp khẳng định sự an toàn và chất lượng của sản phẩm. Mang đến giải pháp chăm da an toàn, khoa học cho chị em phụ nữ.

IRDOP – Đơn vị kiểm nghiệm chuyên ngành

Tại IRDOP, các sản phẩm được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn khoa học và quy trình chuyên môn, nhằm cung cấp dữ liệu khách quan về độ an toàn và khả năng sử dụng trên da.

Đối với JKLAB, việc đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm tại IRDOP giúp thương hiệu:

● Có cơ sở dữ liệu thực tế thay vì chỉ dựa trên lý thuyết công thức

● Đảm bảo sản phẩm phù hợp với điều kiện sử dụng lâu dài

● Tăng mức độ minh bạch trong thông tin cung cấp đến người tiêu dùng

Quy trình đánh giá sản phẩm JKLAB tại IRDOP

Bộ 3 sản phẩm hỗ trợ mờ nám – sáng da gồm kem dưỡng ban đêm Retin A, tinh chất Ampoule dưỡng sáng và kem chống nắng đã được kiểm nghiệm tại Viện Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Thiên nhiên (IRDOP). Kết quả thử nghiệm này xác nhận rằng sản phẩm JK LAB đạt yêu cầu về an toàn hóa lý và vi sinh vật đối với các chỉ tiêu đã được kiểm tra.

● JKLAB Retin A Cream: Đạt chuẩn ISO và VILAS 997, được chứng nhận an toàn và phù hợp tối ưu cho cả làn da nhạy cảm.

● JKLAB Sunscreen Broad Spectrum: Xác nhận chỉ số chống nắng đạt chuẩn SPF 50+, hỗ trợ bảo vệ da hiệu quả dưới tác động của tia UV.

● JKLAB Active Brightening Ampoule: Đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn hóa lý và vi sinh theo chuẩn ISO, VILAS 997, đảm bảo lành tính cho da.

image001-5740.png
JKLAB- Đạt chuẩn ISO và VILAS 997, chứng nhận từ Viện IRDOP

Đặc biệt, JKAB đã vượt qua kiểm định lâm sàng trên nhóm phụ nữ độ tuổi 30 tại Hàn Quốc với chỉ số kích ứng bằng 0. Kết quả này chứng minh sản phẩm tuyệt đối an toàn, lành tính cho mọi loại da, kể cả những làn da nhạy cảm và khó chiều nhất.

image003-2840.png
Giấy chứng nhận kiểm nghiệm da liễu: Chỉ số kích ứng = 0

Định hướng phát triển của dược mỹ phẩm JKLab

JKLAB tập trung nghiên cứu các công thức có khả năng tác động đa tầng, vừa hỗ trợ cải thiện các vấn đề bề mặt như nám, sạm, da không đều màu, vừa chú trọng phục hỗ trợ hồi và củng cố nền da khỏe từ bên trong.

Khác với xu hướng sử dụng nhiều hoạt chất mạnh để tạo hiệu quả nhanh, JKLab lựa chọn hướng đi tối giản nhưng có kiểm soát. Công thức được xây dựng tập trung vào các hoạt chất hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da, tăng khả năng tự tái tạo và cải thiện sức khỏe làn da từ bên trong.

image005-4748.png
Giấy chứng nhận phát triển và sản xuất tại Hàn Quốc theo tiêu chuẩn GMP/ISO

Trong năm 2026, JKLAB đặt mục tiêu phát triển hệ sinh thái dược mỹ phẩm phục vụ các vấn đề da phổ biến của phụ nữ hiện đại, đặc biệt là:

● Người có nền da yếu, da nhạy cảm

● Làn da đang gặp vấn đề về nám, sạm kéo dài

● Phụ nữ sau sinh, khi da dễ mất cân bằng và phản ứng mạnh với các thành phần kích thích

Sự hợp tác giữa các thương hiệu mỹ phẩm và các viện nghiên cứu như IRDOP được đánh giá là một bước đi kỹ thuật cần thiết, góp phần chuẩn hóa chất lượng sản phẩm dược mỹ phẩm tại thị trường Việt Nam.

Thông tin kiểm nghiệm của JKLab tại Viện IRDOP là minh chứng cho quy trình quản trị chất lượng dựa trên dữ liệu khoa học thực chứng. Đây là cơ sở quan trọng giúp thiết lập niềm tin bền vững, đảm bảo tính an toàn và minh bạch tối đa cho người tiêu dùng trong kỷ nguyên dược mỹ phẩm hiện đại.

P.V
#JKLab #IRDOP #dược mỹ phẩm #kiểm nghiệm #an toàn #da nhạy cảm

