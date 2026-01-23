Đột phá mới từ thực phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe DHA - Tảo biển đỏ Nutri Kids Smart DHA

Đột phá mới của TPBVSK DHA tảo biển đỏ đến từ nguồn nguyên liệu sạch New Zealand, nuôi cấy kiểm soát và công thức bảo vệ DHA bằng Astaxanthin. DHA không tanh, dễ uống, giúp duy trì đều đặn cho trẻ kén mùi. Mỗi viên 125 mg DHA hỗ trợ phát triển não bộ, tăng tập trung và bảo vệ thị lực. Minh bạch truy xuất tại nhà máy GMP Alpha Laboratories, củng cố niềm tin chuẩn New Zealand.

DHA từ Tảo biển đỏ mang lại lợi ích đặc biệt.

Ưu điểm của DHA chiết xuất từ tảo biển đỏ New Zealand

DHA chiết xuất từ tảo biển đỏ New Zealand đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều phụ huynh nhờ hội tụ 3 điểm nổi bật:

● Độ tinh khiết và an toàn: DHA từ tảo biển đỏ nhập khẩu New Zealand nổi bật ở độ tinh khiết nhờ được nuôi cấy và chiết tách từ vùng biển sạch New Zealand. Dưới quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, giúp hạn chế tối đa tạp chất như thủy ngân, chì và các kim loại nặng, mang lại sự an tâm về chất lượng và độ an toàn khi bổ sung hằng ngày cho trẻ.

● Không mùi tanh, không gây ra ợ hơi: Nhờ nguồn DHA từ tảo biển đỏ và công nghệ bao vi nang, gần như không tanh, không ợ mùi. Hương dâu nhẹ nhàng giúp bé dễ chấp nhận từ lần đầu, hình thành thói quen bổ sung DHA mỗi ngày mà không cần ép, phù hợp cho các bé nhạy mùi.

● Bền vững với hệ sinh thái biển: DHA từ tảo biển đỏ được nuôi cấy trong môi trường kiểm soát, không khai thác nguồn cá tự nhiên, giảm áp lực lên hệ sinh thái biển.

Hàm lượng DHA cao lên đến 125mg trong 1 viên

Theo Tài liệu chuyên môn Bệnh viện Nhi Trung Ương: DHA chiếm tỉ lệ rất cao trong chất xám, tạo ra sự thông minh, độ nhạy của các neuron thần kinh, giúp dẫn truyền thông tin nhanh và chính xác.

Nếu thiếu DHA trong quá trình phát triển trẻ sẽ có chỉ số thông minh IQ thấp.

Hàm lượng Omega 3 (DHA) Tổ chức y tế thế giới WHO khuyến nghị*:

● Trẻ 2-4 tuổi: 100–150 mg

● Trẻ 4-6 tuổi: 150–200 mg

● Trẻ 6-10 tuổi: 200–300 mg

Mỗi viên cung cấp 125 mg DHA từ tảo biển đỏ, đáp ứng hiệu quả nhu cầu bổ sung hằng ngày theo hướng dẫn quốc tế (Tổ chức y tế thế giới WHO), hỗ trợ phát triển não bộ, tăng khả năng tập trung và bảo vệ thị lực. Chỉ cần 1-2 viên/ngày là trẻ đạt mức DHA theo khuyến nghị WHO, phù hợp nhiều độ tuổi mà không phải tính toán phức tạp.

Hàm lượng DHA Tảo biển đỏ cao lên đến 125mg/viên

Bộ đôi DHA + Astaxanthin – “lá chắn” bảo vệ DHA, chống oxy hoá.

DHA rất “nhạy” với oxy: khi tiếp xúc ánh sáng, nhiệt hoặc không khí, DHA dễ bị oxy hoá, và giảm hoạt tính sinh học.

Công thức kết hợp Astaxanthin giúp bảo vệ DHA không bị oxy hoá, giữ độ tinh khiết và hiệu lực sinh học ổn định theo thời gian. Nhờ vậy mức độ hấp thu của TPBVSK DHA Tảo biển đỏ New Zealand được tối đa hoá và đảm bảo hiệu quả tác động của DHA hơn.

● Tối ưu hoá hấp thu: DHA còn nguyên vẹn cấu trúc sẽ hòa nhập tốt vào micelle trong quá trình tiêu hoá, từ đó mức độ hấp thu được tối đa hoá so với DHA đã bị oxy hoá.

● Bảo toàn hiệu quả tác động: Khi DHA giữ được hoạt tính, cơ thể tận dụng trọn vẹn để hỗ trợ não bộ và thị lực theo thời gian, thay vì “hao hụt” do suy giảm chất lượng.

DHA Tảo biển đỏ được bảo vệ không bị biến chất, nên giữ được hiệu quả cao

Sản xuất tại nhà máy GMP lớn nhất New Zealand - Alpha Laboratories

TPBVSK DHA tảo biển đỏ được sản xuất tại Alpha Laboratories - nhà máy GMP quy mô hàng đầu New Zealand với hơn 25 năm kinh nghiệm. Với hệ thống chất lượng cGMP (Medsafe), TGA (Úc), HACCP, MPI Export và phòng thí nghiệm nội bộ được công nhận.

Chuỗi kiểm soát khép kín từ nuôi cấy, chiết tách, đóng gói giúp kiểm định từng lô về độ tinh khiết, hạn chế tối đa tạp chất (thủy ngân, kim loại nặng), cho nguồn DHA ổn định, ít mùi, dễ uống.

Nutri Kids Smart DHA Tảo biển đỏ được nhiều khách hàng tin dùng trên toàn thế giới

Cam kết chất lượng New Zealand của TPBVSK DHA Tảo biển đỏ

1. Cam kết nhập khẩu New Zealand.

2. Cam kết được sản xuất tại nhà máy GMP lớn nhất New Zealand - Alpha Laboratories.

3. Cam kết đầy đủ giấy đăng ký công bố từ Cục an toàn thực phẩm - Bộ Y Tế.

4. Cam kết hương vị thơm ngon, dễ uống, dễ hấp thụ, trẻ uống là mê.

5. Cam kết không gây táo bón, béo phì, thừa cân, dậy thì sớm.

6. Cam kết hoàn lại 100% chi phí nếu sau 2 tháng sử dụng đúng chuẩn theo chuyên gia khuyên dùng mà không có hiệu quả gì.

Theo phản hồi thực tế của phụ huynh, khi cho con dùng đều TPBVSK DHA Tảo biển đỏ thấy con duy trì tập trung lâu hơn, “vào bài” nhanh, giảm tình trạng học trước quên sau, con đỡ mỏi, đỡ nheo khi đọc viết hay nhìn màn hình.

Chị Quỳnh, 32 tuổi, Hà Nội: “Con tôi rất mất tập trung khi cho con dùng TPBVSK DHA nhập khẩu New Zealand này thì tôi thấy con có sự nhanh nhẹn hơn, hiểu bài nhanh hơn, đặc biệt là con tập trung hơn, không còn nghịch ngợm trong giờ học để cô giáo phải nhắc nhở nữa. Tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ tiếp tục cho con dùng TPBVSK DHA Tảo biển đỏ này.”

Chị Hồng, 37 tuổi, Hà Nội: “Con tôi dùng TPBVSK DHA New Zealand này được 2 tháng rồi, tôi thấy cháy có tập trung hơn, chú ý lắng nghe mẹ hơn, ngoài ra cháu cũng có chút cải thiện kết quả học tập, tôi rất là vui khi thấy con có sự tiến bộ như vậy.”

Chị Thê, tuổi, Hà Nội: “Hai cháu nhà tôi đều đang dùng TPBVSK DHA tảo biển đỏ này, tôi thấy cháu chủ động dùng tôi không phải nhắc nhở, về vấn đề học tập thì hai cháu đều có kết quả khá tốt, nhưng tôi vẫn bổ sung DHA để giúp phát triển não bộ, không bị thiếu dưỡng chất”

Với cam kết tinh khiết – minh bạch – an toàn, TPBVSK Nutri Kids Smart DHA từ Tảo biển đỏ nhập khẩu New Zealand là lựa chọn phù hợp để phụ huynh đồng hành cùng con trong hành trình hỗ trợ não bộ và thị lực mỗi ngày.

Sản phẩm là thực phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe, không phải thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.