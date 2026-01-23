Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trang bị thiết bị cứu người bị ngưng tim đột ngột ở metro số 1 TPHCM

Vân Sơn
TPO - Tuyến metro số 1 là một trong những không gian công cộng có mật độ hành khách lớn tại TPHCM, với hàng chục nghìn lượt người di chuyển mỗi ngày. Việc trang bị 6 thiết bị khử rung tim tự động tại các nhà ga không chỉ nhằm ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp, mà còn thể hiện cách tiếp cận chủ động trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ngày 23/1, TPHCM đã triển khai 6 thiết bị khử rung tim tự động (AED) tại tuyến metro số 1. Các thiết bị này được lắp đặt tại ga metro số 1 (ga Bến Thành).

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, cho biết ngưng tim ngoài bệnh viện hiện có tỷ lệ tử vong rất cao. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thiếu kỹ năng cấp cứu ban đầu và thiếu các thiết bị hỗ trợ tại chỗ. Trong khi đó, nếu máy khử rung tim tự động được sử dụng sớm trong vòng 3–5 phút đầu, tỷ lệ sống sót của người bệnh có thể tăng lên đáng kể.

6 hệ thống khử rung tim tự động được trang bị tại tuyến Metro số 1

AED được thiết kế để bất kỳ người đã qua huấn luyện cơ bản nào cũng có thể sử dụng. Thiết bị này tự động phân tích nhịp tim và chỉ phát xung điện khi cần thiết, giúp giảm thiểu rủi ro trong quá trình cấp cứu. Theo các nghiên cứu quốc tế, việc bố trí AED tại những khu vực đông người có thể nâng tỷ lệ cứu sống bệnh nhân ngưng tim lên mức 50–70%, cao hơn rất nhiều so với khi chỉ trông chờ vào hệ thống cấp cứu truyền thống.

Tuyến metro số 1 là một trong những không gian công cộng có mật độ hành khách lớn tại TPHCM, với hàng chục nghìn lượt người di chuyển mỗi ngày. Việc trang bị 6 thiết bị khử rung tim tự động tại các nhà ga không chỉ nhằm ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp, mà còn thể hiện cách tiếp cận chủ động trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Theo PGS Nguyễn Hoàng Hải, AED không đơn thuần là một thiết bị y tế, mà còn là biểu tượng cho việc đặt sinh mạng con người vào vị trí trung tâm trong quá trình phát triển đô thị.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân Dân Gia Định tập huấn xử lý tình huống bệnh nhân ngưng tim cho nhân viên tuyến Metro

Để hệ thống trên được vận hành kịp thời, hiệu quả khi có sự cố xảy ra, ngay tại sự kiện, đội ngũ nhân viên vận hành tuyến metro được Bệnh viện Nhân Dân Gia Định huấn luyện các kỹ năng cấp cứu ban đầu, bao gồm hồi sinh tim phổi và sử dụng máy khử rung tim. Đây là lực lượng có mặt thường xuyên tại nhà ga, có khả năng tiếp cận người gặp nạn nhanh nhất khi xảy ra sự cố. Theo các bác sĩ, thiết bị chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi có con người sẵn sàng, bình tĩnh và được đào tạo bài bản để sử dụng đúng cách, đúng thời điểm.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cũng cho biết sẽ tiếp tục đồng hành trong công tác chuyên môn, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật nhằm bảo đảm các thiết bị AED luôn ở trạng thái sẵn sàng hoạt động. Đồng thời, mô hình này được kỳ vọng sẽ từng bước mở rộng ra nhiều không gian công cộng khác của TPHCM như khu trung tâm, chợ truyền thống, phố đi bộ và các điểm tập trung đông người.

Bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1, cho biết sau hơn một năm đưa vào khai thác, tuyến metro số 1 đã phục vụ hàng chục triệu lượt hành khách. Trong bối cảnh đó, việc bảo đảm an toàn không chỉ dừng ở vận hành kỹ thuật mà còn bao gồm sự sẵn sàng ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp có thể xảy ra bất ngờ.

Theo bà Tâm, tại những không gian tập trung đông người, chỉ vài phút chậm trễ trong cấp cứu cũng có thể tạo ra sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Việc trang bị AED và huấn luyện kỹ năng cấp cứu cho nhân viên metro giúp tăng khả năng phản ứng kịp thời, giảm thiểu rủi ro và mang lại sự an tâm cho hành khách trong suốt hành trình.

Theo các chuyên gia y tế, phần lớn ca ngưng tim ngoại viện không có cơ hội sống sót do không được cấp cứu kịp thời trong “thời gian vàng”. Thực tế cho thấy, lực lượng cấp cứu chuyên nghiệp khó có thể tiếp cận hiện trường chỉ trong vài phút, nhất là tại những không gian đông người như nhà ga, trung tâm thương mại hay phương tiện giao thông công cộng. Trong bối cảnh đó, thiết bị khử rung tim tự động được xem là mắt xích then chốt giúp lấp đầy khoảng trống giữa thời điểm người bệnh gục ngã và khi xe cấp cứu đến nơi.

Vân Sơn
