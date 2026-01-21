Chết lâm sàng vì bỏ qua dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim cấp

TPO - Chỉ vì nhầm lẫn cơn đau âm ỉ vùng thượng vị với rối loạn tiêu hóa thông thường, người đàn ông đã bất ngờ ngừng tim, chết lâm sàng ngay tại nhà. Các bác sĩ khuyến cáo, đau thượng vị, đau ngực mơ hồ, khó chịu vùng bụng trên thường là những dấu hiệu nguy hiểm.

Ngày 21/1, BS-CKII Trần Nguyễn An Huy, Trưởng khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết vừa tiếp nhận và cứu sống một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp nguy kịch tính mạng. Bệnh nhân là ông N.Q.T. (64 tuổi, ngụ TP.HCM), có tiền sử tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu – những yếu tố nguy cơ cao của bệnh lý tim mạch.

Nhánh mũ động mạch vành bị tắc hoàn toàn là nguyên nhân khiến người bệnh rơi vào nguy kịch

Theo người nhà, khoảng một ngày trước khi nhập viện, ông T. xuất hiện cơn đau âm ỉ vùng thượng vị. Tuy nhiên, do cơn đau không dữ dội, ông chủ quan cho rằng mình bị rối loạn tiêu hóa nên không đi khám. Trưa hôm sau, khi đang trò chuyện với cháu tại nhà, ông bất ngờ ngã gục, mất ý thức, tím tái ngừng tim, ngừng thở.

Gia đình lập tức đưa ông đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chết lâm sàng (ngừng tuần hoàn, tim không còn đập). Ngay tại cửa phòng Cấp cứu, ê kíp các bác sĩ đã khẩn trương kích hoạt quy trình Code Blue – báo động đỏ toàn viện dành cho các trường hợp ngừng tim, ngừng thở.

Bệnh nhân được tiến hành hồi sức tim phổi khẩn cấp, ép tim ngoài lồng ngực liên tục, đặt nội khí quản thở máy, sốc điện khử rung tim và sử dụng thuốc cấp cứu theo phác đồ. Sau khoảng 10 phút nỗ lực không ngừng, tim bệnh nhân đã đập trở lại, tạo nên khoảnh khắc sinh tử mà các bác sĩ gọi là “giành lại sự sống từ tay tử thần”.

Theo BS An Huy, kết quả điện tâm đồ sau hồi sức cho thấy biến đổi động học đoạn ST–T, men tim Troponin tăng cao. Kết hợp với triệu chứng đau thượng vị trước đó cho thấy ông T. bị nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng rối loạn nhịp tim gây ngừng tim đột ngột. Ngay lập tức, quy trình Code STEMI – cấp cứu can thiệp mạch vành khẩn – được kích hoạt.

Sau can thiệp, sức khỏe của bệnh nhân đã bình phục tốt và may mắn không để lại di chứng

Khi huyết áp được duy trì bằng thuốc vận mạch, ông T. được chuyển thẳng vào phòng Thông tim. Trong quá trình can thiệp, ê kíp bác sĩ phát hiện nhánh động mạch vành mũ của người bệnh bị tắc hoàn toàn. Các bác sĩ tiến hành tái thông mạch vành bằng bóng giúp khôi phục dòng máu nuôi tim mà không cần đặt stent, từ đó giảm nguy cơ tái hẹp về sau.

Sau hai ngày hồi sức tích cực, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, được rút nội khí quản. Người bệnh đã may mắn khi không ghi nhận di chứng thần kinh, bác sĩ cho biết đây là điều hiếm gặp ở các trường hợp ngừng tim trước khi vào bệnh viện.

Ở lần can thiệp tiếp theo, các bác sĩ tiếp tục đặt stent vào động mạch vành bên phải cho người bệnh và nong bóng vị trí hẹp tại động mạch liên thất trước. Toàn bộ quá trình can thiệp diễn ra trong khoảng 45 phút, giúp tái tưới máu cơ tim tối ưu, ổn định tình trạng bệnh nhân.

Nhớ lại biến cố cận kề cái chết, ông T. bàng hoàng nói: “Tôi không nghĩ cơn đau đó lại nguy hiểm đến vậy. Khi tỉnh dậy mới biết tim mình đã ngừng đập. Nếu không được các bác sĩ cấp cứu kịp thời, có lẽ tôi đã không còn cơ hội”.