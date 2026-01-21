Tự lấy thuốc an thần của người lớn uống, ba trẻ ở Quảng Trị nhập viện cấp cứu

TPO - Ba bệnh nhi tại Quảng Trị phải nhập viện trong tình trạng co giật, giảm tri giác sau khi tự lấy thuốc an thần của người lớn để uống.

Trước đó, ngày 19/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp nhận ba bệnh nhi gồm H.T.T (7 tuổi), H.V.N (2 tuổi) và H.V.T (3 tuổi), cùng trú tại xã Hướng Phùng, nhập viện trong tình trạng lừ đừ, giảm tri giác, tăng trương lực cơ và xuất hiện các cơn co giật. Các biểu hiện lâm sàng cho thấy dấu hiệu ngộ độc thuốc, nghi liên quan đến nhóm thuốc an thần kinh.

Ba bệnh nhi đang được điều trị tại bệnh viện.

Tại Khoa Hồi sức cấp cứu, các bác sĩ xác định các cháu có biểu hiện nhiễm độc ảnh hưởng đến hệ thần kinh – cơ. Ngay lập tức, các bệnh nhi được thở oxy, cắt cơn co giật, truyền dịch và theo dõi sát, sau đó chuyển sang Khoa Nhi để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Khai thác bệnh sử từ người nhà cho biết, trước khi nhập viện, các cháu chơi cùng nhau tại nhà và than đau đầu, mệt mỏi. Một bé trai lớp 3 ở gần nhà đã tự ý lấy thuốc của người lớn đưa cho các cháu uống với lời trấn an “uống cho hết đau đầu”.

Đáng chú ý, gia đình bé trai này có người đang điều trị bệnh lý tâm thần ngoại trú bằng các thuốc Aminazin và Haloperidone.

Sức khỏe các cháu đang dần ổn định.

Dựa trên triệu chứng lâm sàng và hình ảnh thuốc do gia đình cung cấp, các bác sĩ chẩn đoán các bệnh nhi bị ngộ độc mức độ trung bình do thuốc an thần kinh Haloperidone.

Sau hai ngày điều trị tích cực tại đơn vị Hồi sức cấp cứu Nhi, tình trạng sức khỏe của các cháu đã dần ổn định, tri giác cải thiện, các cơn co giật được kiểm soát.