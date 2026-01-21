Tưởng dậy thì muộn do cơ địa, nam thanh niên phát hiện suy sinh dục

TPO - Một ca lâm sàng điển hình vừa được tiếp nhận tại Bệnh viện Bạch Mai đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng chậm dậy thì, suy sinh dục ở nam giới. Câu chuyện không chỉ dành cho người bệnh mà còn là lời nhắc nhở với các bậc phụ huynh và nam thanh thiếu niên về tầm quan trọng của việc phát hiện sớm những dấu hiệu dậy thì bất thường.

Mới đây, Đơn vị Nam học, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận một nam bệnh nhân 24 tuổi trong tâm trạng lo lắng, tự ti vì “mãi chưa thấy mình giống đàn ông”. Theo chia sẻ, từ nhiều năm trước, anh đã nhận ra cơ thể mình khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa nhưng chủ quan cho rằng bản thân chỉ dậy thì muộn theo cơ địa nên không đi khám.

Thanh thiếu niên cần thiết khám sức khoẻ tiền dậy thì.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân không có ria mép, không mọc lông mu, tinh hoàn nhỏ như trẻ em. Kết quả chẩn đoán xác định người bệnh mắc suy sinh dục thứ phát, một dạng rối loạn nội tiết cần được can thiệp y tế sớm. Việc trì hoãn thăm khám đã khiến “tuổi dậy thì” của bệnh nhân gần như bị bỏ lỡ.

Theo ThS.BS Nguyễn Trung Hiếu, Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai, tuổi dậy thì bình thường ở nam giới thường bắt đầu trong khoảng từ 9 đến 14 tuổi. Nếu sau mốc 14 tuổi mà cơ thể vẫn chưa xuất hiện các dấu hiệu phát triển sinh dục rõ rệt, đây là dấu hiệu bất thường cần được thăm khám chuyên khoa.

Ở nam giới dậy thì bình thường, tinh hoàn sẽ to dần, dương vật phát triển, giọng nói trầm và vỡ giọng, râu ria và lông mu, lông nách xuất hiện, cơ bắp phát triển rõ rệt và chiều cao tăng nhanh. Ngược lại, ở những trường hợp suy sinh dục, tinh hoàn thường nhỏ và mềm, dương vật kém phát triển, giọng nói vẫn cao thanh, không có râu hay lông mu, thân hình cao gầy với tay chân dài bất thường, thậm chí có thể xuất hiện tình trạng vú to giả nữ.

Các bác sĩ cảnh báo, hệ lụy của việc phát hiện và điều trị muộn suy sinh dục không chỉ dừng lại ở ngoại hình. Người bệnh dễ rơi vào trạng thái mặc cảm, tự ti kéo dài, thậm chí trầm cảm. Về lâu dài, tình trạng này còn làm tăng nguy cơ vô sinh do tinh hoàn không phát triển và không sản sinh tinh trùng, đồng thời gây loãng xương sớm vì thiếu hụt hormone sinh dục nam, làm tăng nguy cơ gãy xương ngay từ khi còn trẻ.

Lý giải về nguyên nhân gây chậm dậy thì ở nam giới, ThS.BS Nguyễn Trung Hiếu cho biết suy sinh dục thường xuất phát từ hai nhóm nguyên nhân chính. Nhóm thứ nhất là nguyên nhân tại tinh hoàn, bao gồm các bất thường di truyền như hội chứng Klinefelter, tinh hoàn ẩn hoặc tổn thương tinh hoàn sau biến chứng quai bị. Nhóm thứ hai liên quan đến hệ thần kinh trung ương, khi tuyến yên hoặc vùng dưới đồi không phát tín hiệu nội tiết cần thiết để kích hoạt hoạt động của tinh hoàn.

Để chẩn đoán chính xác tình trạng chậm dậy thì, người bệnh cần được thăm khám lâm sàng kết hợp với các xét nghiệm cận lâm sàng. Trong đó, các xét nghiệm nội tiết như Testosterone, Estradiol, LH, FSH, Prolactin thường được chỉ định và nên thực hiện vào buổi sáng sớm khi bụng đói. Ngoài ra, người bệnh có thể được siêu âm Doppler tinh hoàn, chụp X-quang bàn tay trái để xác định tuổi xương. Trong một số trường hợp nghi ngờ yếu tố di truyền hoặc tổn thương tuyến yên, bác sĩ sẽ chỉ định chụp MRI hoặc xét nghiệm nhiễm sắc thể chuyên sâu.

Theo các chuyên gia, nhờ sự phát triển của y học hiện đại, phần lớn các trường hợp suy sinh dục có thể được điều trị hiệu quả bằng liệu pháp nội tiết thay thế nếu được phát hiện kịp thời. Việc can thiệp đúng thời điểm không chỉ giúp “đánh thức” quá trình dậy thì, kích thích sự phát triển của cơ quan sinh dục và các đặc tính nam giới, mà còn góp phần bảo tồn khả năng sinh sản, cải thiện mật độ xương và nâng cao sức khỏe toàn thân.

Các bác sĩ khuyến cáo, nam giới nếu đã qua 14 tuổi mà chưa xuất hiện các dấu hiệu dậy thì cần chủ động đi khám chuyên khoa càng sớm càng tốt, tránh để sự chủ quan “đánh cắp” cơ hội phát triển bình thường của chính mình.