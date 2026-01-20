Ánh sáng xanh đang bào mòn làn da như thế nào?

TPO - Hiện nay việc làm việc nhiều giờ liên tục trước máy tính, điện thoại đã trở thành đặc thù của nhiều ngành nghề. Bên cạnh các ảnh hưởng quen thuộc như mỏi mắt, đau đầu hay rối loạn giấc ngủ, làn da cũng đang chịu những tác động không nhỏ nhưng thường bị xem nhẹ. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ThS. bác sĩ nội trú, Hoàng Quốc Tuấn, Khoa Da liễu, Trung tâm Da liễu Dị ứng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để làm rõ vấn đề này.

Thưa bác sĩ, vì sao làm việc nhiều trước máy tính, điện thoại lại ảnh hưởng đến làn da?

Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình máy tính, điện thoại và hệ thống đèn LED có khả năng xuyên sâu vào da, đặc biệt là tới lớp trung bì. Đây là nơi tập trung collagen và elastin, hai thành phần giữ vai trò quyết định độ đàn hồi và săn chắc của da. Khi tiếp xúc kéo dài, ánh sáng xanh làm gia tăng quá trình tạo gốc tự do, từ đó thúc đẩy lão hóa sớm, khiến da nhanh xuất hiện nếp nhăn, chảy xệ và kém săn chắc. Ngoài ra, môi trường làm việc kín, sử dụng điều hòa liên tục cũng khiến da dễ mất nước, hàng rào bảo vệ da suy yếu, làm tăng nguy cơ khô da, kích ứng và các bệnh lý da liễu.

Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính rất có hại cho sức khoẻ.

Ánh sáng xanh có ảnh hưởng gián tiếp nào khác đến làn da không, thưa bác sĩ?

Bên cạnh tác động trực tiếp, ánh sáng xanh còn ảnh hưởng gián tiếp thông qua giấc ngủ. Việc sử dụng thiết bị điện tử vào buổi tối, đặc biệt trước khi đi ngủ, sẽ ức chế quá trình tiết hormone melatonin, yếu tố quan trọng điều hòa nhịp sinh học. Khi thiếu ngủ kéo dài, khả năng tái tạo và phục hồi của da bị suy giảm, đồng thời quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn, khiến da trở nên xỉn màu, kém sức sống.

Với những người buộc phải làm việc nhiều trước màn hình, bác sĩ có khuyến cáo gì để bảo vệ làn da?

Trước hết, cần thay đổi quan niệm rằng chỉ ra ngoài trời nắng mới cần dùng kem chống nắng. Ngay cả khi làm việc trong nhà, da vẫn chịu tác động của ánh sáng xanh và ánh sáng nhân tạo. Vì vậy, kem chống nắng vẫn là bước không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da ban ngày. Nên lựa chọn kem chống nắng phổ rộng, SPF từ 30 trở lên, có khả năng bảo vệ da trước cả tia UV và ánh sáng xanh, đồng thời thoa đủ lượng và bôi lại sau mỗi 2–3 giờ nếu làm việc liên tục trước màn hình.

Việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu có thực sự cần thiết không, thưa bác sĩ?

Các sản phẩm chứa chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E hay niacinamide đóng vai trò rất quan trọng. Những hoạt chất này giúp trung hòa các gốc tự do sinh ra dưới tác động của ánh sáng xanh. Đặc biệt, vitamin C khi sử dụng vào ban ngày và kết hợp cùng kem chống nắng sẽ tạo nên “hàng rào bảo vệ kép”, vừa hỗ trợ chống lão hóa, vừa cải thiện độ sáng và đều màu da. Việc sử dụng đều đặn sẽ mang lại hiệu quả lâu dài cho làn da.

Bên cạnh mĩ phẩm, những thói quen sinh hoạt nào cần được chú ý?

Dưỡng ẩm đầy đủ là yếu tố then chốt để duy trì hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh. Người làm việc nhiều trước màn hình nên lựa chọn kem dưỡng phù hợp với loại da, ưu tiên các thành phần như hyaluronic acid, glycerin hay ceramide. Song song với đó, cần uống đủ nước mỗi ngày, trung bình khoảng 2–2,5 lít tùy theo thể trạng và mức độ hoạt động. Ngoài ra, nên duy trì khoảng cách an toàn giữa mặt và màn hình máy tính khoảng 60–70 cm, tư thế ngồi đúng để giảm căng thẳng cho mắt và hạn chế da tiếp xúc quá gần với nguồn ánh sáng xanh.

Việc làm sạch da trong môi trường văn phòng kín có gì cần lưu ý không thưa bác sĩ?

Nhiều người cho rằng môi trường văn phòng kín thì ít bụi bẩn, nhưng thực tế bụi mịn và vi khuẩn vẫn tồn tại, đặc biệt khi da chịu tác động của ánh sáng xanh sẽ dễ hấp thụ các yếu tố ô nhiễm hơn. Vì vậy, việc làm sạch da mặt sau một ngày làm việc là rất cần thiết. Nên sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ, phù hợp với loại da để loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa mà không làm tổn thương hàng rào bảo vệ da. Đồng thời, cần hạn chế thói quen sờ tay lên mặt trong lúc làm việc vì bàn phím và chuột máy tính chứa nhiều vi khuẩn.

Bác sĩ có lời khuyên nào để người lao động cân bằng giữa công việc và chăm sóc sức khỏe làn da?

Sau mỗi 1–2 giờ làm việc liên tục, nên dành vài phút để đứng dậy, vận động nhẹ, cho mắt nghỉ ngơi và uống nước. Những khoảng nghỉ ngắn này không chỉ giúp giảm căng thẳng cho hệ thần kinh mà còn cải thiện tuần hoàn máu, giúp da được cung cấp oxy và dưỡng chất tốt hơn. Làm việc nhiều trước màn hình là xu hướng khó tránh, nhưng nếu hiểu đúng tác động của ánh sáng xanh và duy trì thói quen chăm sóc da khoa học, chúng ta hoàn toàn có thể bảo vệ làn da khỏe mạnh và nâng cao chất lượng cuộc sống trong thời đại số.

Cảm ơn bác sĩ!