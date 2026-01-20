Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Pharmacity và Rokit America ký kết hợp tác chiến lược mở ra định hướng phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam

P.V

Đầu năm 2026, ROKIT AMERICA (Hoa Kỳ) và Chuỗi nhà thuốc Pharmacity đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược tại TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hoạt động của ROKIT AMERICA tại thị trường Việt Nam, đồng thời thể hiện định hướng hợp tác quốc tế của Pharmacity trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

image001-4133.jpg
Khoảnh khắc ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa Pharmacity và Rokit America. Ảnh: Rokit America

Lễ ký kết diễn ra với sự tham dự của đại diện ban lãnh đạo hai doanh nghiệp, các đối tác trong lĩnh vực y tế cùng đại diện cơ quan báo chí, truyền thông. Thỏa thuận hợp tác được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho mối quan hệ hợp tác lâu dài, dựa trên các tiêu chí về tính minh bạch, tiêu chuẩn vận hành và định hướng phát triển bền vững.

Chia sẻ định hướng và giá trị hợp tác

Theo đại diện ROKIT AMERICA, Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm tại khu vực Đông Nam Á với tốc độ tăng trưởng nhanh và nhu cầu ngày càng cao đối với các giải pháp chăm sóc sức khỏe có cơ sở khoa học. Việc hợp tác với một chuỗi bán lẻ dược phẩm có quy mô lớn và độ phủ rộng như Pharmacity được xem là bước đi chiến lược nhằm tăng cường sự hiện diện và kết nối sâu hơn với thị trường nội địa.

Về phía Pharmacity, doanh nghiệp cho biết việc hợp tác với các đối tác quốc tế có năng lực và uy tín là một phần trong chiến lược nâng cao tiêu chuẩn hoạt động, hướng tới xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe hiện đại, chuyên nghiệp và đáng tin cậy cho người tiêu dùng Việt Nam.

image002-8355.jpg
Ông Mingoo Lee, Chủ tịch tập đoàn ROKIT Healthcare chia sẻ kì vọng hợp tác với Pharmacity Ảnh: Rokit America

Đại diện Pharmacity chia sẻ tại sự kiện rằng doanh nghiệp luôn ưu tiên các giá trị minh bạch, chất lượng và trách nhiệm cộng đồng trong quá trình mở rộng hợp tác, đồng thời coi đây là nền tảng cho sự phát triển bền vững trong dài hạn.

Mở ra chương mới cho thị trường chăm sóc sức khỏe

Sự kiện ký kết ngày 19/01/2026 không đơn thuần là một thỏa thuận trên giấy tờ, mà là khởi đầu cho một hành trình trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm quản trị y tế giữa hai nền văn hóa doanh nghiệp Mỹ - Việt.

image003-281.jpg
Ông Tanveer Gill, CFO của Pharmacity giới thiệu về tiềm năng thị trường của sản phẩm Ảnh: Rokit America

Trong tương lai, sự hiện diện của ROKIT AMERICA thông qua mạng lưới rộng khắp của Pharmacity hứa hẹn sẽ thúc đẩy tính đa dạng và nâng cao chuẩn mực chung của ngành dược phẩm và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Đây là bước đi chiến lược phù hợp với xu thế phát triển bền vững, khi các doanh nghiệp không chỉ tìm kiếm lợi nhuận mà còn nỗ lực vì lợi ích dài hạn của cộng đồng.

Trực thuộc tập đoàn ROKIT Healthcare (trụ sở chính tại Seoul và Delaware), ROKIT AMERICA tập trung vào các giải pháp chống lão hóa công nghệ cao. Với tầm nhìn "Lão hóa là một bệnh lý có thể can thiệp", công ty cung cấp các giải pháp đột phá giúp duy trì sức sống từ cấp độ tế bào.

Với hơn 14 năm hình thành và phát triển, Pharmacity đã khẳng định vị thế là một trong những chuỗi nhà thuốc dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của hàng triệu người dân trên cả nước. Sở hữu mạng lưới hơn 1.000 nhà thuốc đạt chuẩn GPP trên toàn quốc cùng đội ngũ gần 5.000 dược sĩ chuyên môn cao, Pharmacity cam kết mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tận tâm và trải nghiệm mua sắm tiện lợi cho mọi khách hàng.

P.V
#Pharmacity #Rokit America #hợp tác chiến lược #Việt Nam

