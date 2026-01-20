Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tìm lại 'bản lĩnh đàn ông' cho nạn nhân bị tai nạn giao thông

Vân Sơn
TPO - Từng rơi vào bế tắc vì liệt dương hoàn toàn sau tai nạn nghiêm trọng, người đàn ông đã tìm lại được khả năng tình dục nhờ kỹ thuật đặt thể hang nhân tạo. Đây là bước tiến lớn của nam khoa hiện đại, được triển khai thành công tại Việt Nam.

Ngày 20/1, PGS.TS.BS Trương Hoàng Minh, Trưởng khoa Ngoại niệu – Ghép thận – Nam khoa, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và can thiệp thành công cho một nam bệnh nhân trẻ tuổi bị liệt dương hoàn toàn sau tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Đó là trường hợp anh P.V.B. (33 tuổi quê Nha Trang). Theo bệnh sử, anh B. đã có vợ và 1 con. Bị xe tải cán ngang qua người, anh B. đã được mổ cố định khung chậu, tạo hình niệu đạo 4 lần nhưng vẫn bị liệt dương hoàn toàn.

Tình trạng của bản thân khiến anh B. không vượt qua được mặc cảm nên hai vợ chồng đã chia tay nhau. Sau khi biết thông tin tại Bệnh viện Nhân Dân 115 TPHCM triển khai kỹ thuật cấy ghép thể hang nhân tạo, anh B quyết định tìm lại “bản lĩnh đàn ông” cho mình.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân Dân 115 cấy ghép thành công thể hang nhân tạo cho người bệnh

Trong cuộc tiểu phẫu diễn ra khoảng 40 phút, các bác sĩ đã mở một đường mổ nhỏ cấy thiết bị thể hang (Cylinder) vào trong lòng thể hang của bệnh nhân. Một thiết bị gọi là túi chứa (Reservoir) đặt ở khoang cạnh trước bàng quang và thiết bị cuối cùng gọi là bơm hay nút điều khiển “cậu nhỏ” "đứng" lên hay "nằm" xuống theo ý muốn (Pump) được đặt tại bìu.

Theo BS Hoàng Minh, tất cả các thiết bị đều nằm trong cơ thể và không ai thấy được. Thời hạn sử dụng của thiết bị theo y văn khoảng 20 năm.

Chỉ 4 tuần sau cuộc can thiệp, lần đầu tiên sau nhiều năm liệt dương hoàn toàn, “cậu nhỏ” của anh B. đã trở lại bình thường giúp anh tự tin tìm hạnh phúc mới.

BS Hoàng Minh chia sẻ thêm về một trường hợp khác cũng đã được bệnh viện đặt thành công thể hang là anh N.H.D. (42 tuổi quê Tây Ninh). Anh D. đã có vợ và 3 người con, kinh tế khá giả. Tuy nhiên anh D. bị rối loạn cương dương khiến “cậu nhỏ” trở nên vô dụng nên hai vợ chồng đã ly hôn.

“Khi được cấy ghép thể hang nhân tạo, anh D. đã xây dựng tổ ấm mới. Anh nói với chúng tôi nếu em biết công nghệ này sớm hơn thì có lẽ vợ chồng em đã không chia tay” – BS Hoàng Minh chia sẻ.

Ngoài những tổn thương dẫn đến liệt dương do tai nạn, BS Hoàng Minh cho biết, tỷ lệ rối loạn cương dương trong cộng đồng đang tăng dần theo tuổi và mức độ bệnh lý nền. Tại Việt Nam, tỷ lệ rối loạn cương dương ước tính khoảng 15,7% nam giới ở tuổi trưởng thành trong đó gần 10% ở mức độ nặng.

Đáng chú ý, tại Việt Nam trước năm 2019, nhóm bệnh nhân rối loạn cương dương nặng gần như không có phương án điều trị hiệu quả, đặc biệt là những trường hợp tổn thương thần kinh – mạch máu sau tai nạn, phẫu thuật ung thư hay chấn thương vùng chậu. Trong khi thế giới đã thực hiện phương pháp cấy ghép thể hang từ nhiều thập kỷ trước.

Trăn trở trước thực tế Việt Nam chậm triển khai kỹ thuật này, năm 2019, Bệnh viện Nhân dân 115 đã cử bác sĩ sang Mỹ học tập kỹ thuật đặt thể hang sau đó được Bộ Y tế cho phép triển khai thí điểm, trở thành đơn vị đầu tiên trong nước thực hiện kỹ thuật này.

BS Hoàng Minh cho biết, từ tháng 7/2019 đến nay, hàng trăm bệnh nhân từ khắp các tỉnh, thành trong nước và nước ngoài đã được cấy ghép thể hang nhân tạo tại Bệnh viện Nhân dân 115. Sau can thiệp, tỷ lệ hài lòng của người bệnh và bạn tình lên tới 92 - 100% giúp người bệnh tự tin xây dựng cuộc sống mới.

Theo BS Trương Hoàng Minh, khi gặp vấn đề về sinh lý, điều quan trọng nhất là nam giới không nên âm thầm chịu đựng mà cần chủ động đến các cơ sở y tế có chuyên khoa nam học để được tư vấn và điều trị kịp thời. Đôi khi, hạnh phúc gia đình được giữ gìn từ chính việc dám đối diện và giải quyết những điều “khó nói”.

Vân Sơn
