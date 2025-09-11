Bé gái 10 tuổi ở Bắc Ninh nguy kịch vì uống nhầm thuốc diệt chuột cực độc

TPO - Một bé gái 10 tuổi ở Bắc Ninh vừa rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi uống nhầm ống thuốc diệt chuột chứa hoạt chất cực độc Natri Fluoroacetate. Loại hóa chất này có thể gây suy đa cơ quan và tử vong chỉ với một liều rất nhỏ, song vẫn được bán tràn lan trên thị trường và dễ nhầm lẫn với thuốc uống cho trẻ em.

Ngày 11/9, thông tin từ khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay các bác sĩ tiếp nhận một trường hợp ngộ độc nghiêm trọng.

Bệnh nhân là bé gái 10 tuổi ở Bắc Ninh, nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi uống nhầm thuốc diệt chuột có chứa Natri Fluoroacetate - hoạt chất cực độc có thể gây suy đa cơ quan và tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Theo lời kể của gia đình, trước đó họ mua 6 ống thuốc diệt chuột và treo trong khu vực nhà vệ sinh. Do bất cẩn, trẻ đã vô tình uống nhầm một ống.

Ngay sau đó, bé xuất hiện tình trạng khó thở, tím tái, co giật và được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương. Sau khi sơ cứu, bệnh nhi tiếp tục được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bệnh nhi rơi vào tình trạng nguy kịch do ngộ độc thuốc diệt chuột.

Khi nhập viện, trẻ rơi vào tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn, hôn mê sâu, co giật liên tục, rối loạn nhịp tim và tổn thương thận cấp. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu khẩn cấp, bao gồm hỗ trợ thở máy, dùng thuốc vận mạch, thuốc điều chỉnh rối loạn nhịp tim, đồng thời thực hiện hồi sức tích cực bằng lọc máu liên tục để hỗ trợ chức năng thận và điều trị chống phù não nhằm hạn chế tổn thương não thứ phát.

Song song với quá trình điều trị, bệnh nhi được làm xét nghiệm định lượng độc chất trong máu, nước tiểu và mẫu thuốc. Kết quả cho thấy dương tính với Natri Fluoroacetate - một hợp chất cực độc thường có trong các loại thuốc diệt chuột trôi nổi trên thị trường.

Bác sĩ, ThS. Trần Đăng Xoay, khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết: “Chất này có thể gây ngừng tim, tổn thương não, gan, thận và tử vong chỉ với liều lượng rất nhỏ.

Đáng lo ngại là ống thuốc diệt chuột có màu trắng, không tem nhãn, hình dạng tương tự ống men vi sinh hoặc thuốc uống dành cho trẻ nhỏ. Nếu không được bảo quản cẩn thận, trẻ rất dễ tò mò và uống nhầm. Nguy hiểm hơn, loại thuốc diệt chuột này hiện có thể dễ dàng mua ngoài thị trường cũng như trên các sàn thương mại điện tử”.

Sau 48 giờ điều trị tích cực, tình trạng của bệnh nhi vẫn rất nặng. Trẻ hôn mê sâu, tiên lượng khó khăn, ngay cả khi qua được giai đoạn nguy kịch vẫn có nguy cơ cao để lại di chứng thần kinh lâu dài.

Tiếp nhận nhiều ca ngộ độc hóa chất

Thực tế, mỗi năm Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận nhiều ca ngộ độc hóa chất ở trẻ em. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự bất cẩn của người lớn khi không cất giữ thuốc và hóa chất đúng cách, khiến trẻ vô tình uống nhầm. Một số trường hợp khác xảy ra do trẻ có hành vi tự gây tổn thương bản thân.

Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng tránh tai nạn đáng tiếc, các gia đình có trẻ nhỏ cần tuyệt đối lưu ý: thuốc và hóa chất độc hại phải được cất giữ ở nơi kín đáo, tránh xa tầm tay trẻ; không đựng hóa chất trong chai lọ có hình dáng hoặc màu sắc dễ gây nhầm lẫn; hướng dẫn trẻ nhận thức về sự nguy hiểm và không tự ý uống bất kì dung dịch nào nếu không có sự cho phép của người lớn; luôn có người giám sát trẻ trong quá trình sinh hoạt, đặc biệt ở những khu vực chứa hóa chất như nhà vệ sinh, bếp, nhà kho.

Trong trường hợp phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc như nôn, co giật, khó thở, hôn mê, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất, tuyệt đối không tự xử trí tại nhà.

Trường hợp ngộ độc nghiêm trọng của bé gái ở Bắc Ninh một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ ngộ độc hóa chất trong gia đình.

Dù đã có nhiều khuyến cáo từ các bác sĩ và phương tiện truyền thông, song các vụ việc tương tự vẫn liên tiếp xảy ra, để lại hậu quả nặng nề cho trẻ và gia đình. Việc nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa và giám sát an toàn cho trẻ trong môi trường sống hằng ngày là biện pháp then chốt để giảm thiểu những tai nạn thương tâm.