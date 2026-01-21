Hải Phòng khuyến cáo người dân về tình trạng ô nhiễm không khí

TPO - Sở Y tế Hải Phòng vừa khuyến cáo người dân các biện pháp bảo vệ sức khỏe trong thời điểm ô nhiễm không khí ở mức cao. Đồng thời đề nghị các xã, phường, đặc khu triển khai các biện pháp phòng chống ảnh hưởng ô nhiễm không khí đến cộng đồng, đặc biệt với người già, trẻ em, người có bệnh lý nền hô hấp...

Sở Y tế Hải Phòng vừa gửi công văn đến các xã, phường, đặc khu, khuyến cáo người dân bảo vệ sức khỏe trong thời điểm ô nhiễm không khí ở mức cao.

Cụ thể, các xã, phường, đặc khu tăng cường hướng dẫn phòng chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến cộng đồng; hướng dẫn phòng tránh phơi nhiễm cho nhóm nhạy cảm, đặc biệt người già, trẻ em, người có bệnh lý nền về hô hấp, hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời trong thời điểm ô nhiễm không khí ở mức cao.

Sở Y tế Hải Phòng khuyến cáo, người dân thường xuyên vệ sinh phòng ở, nhà cửa, dọn dẹp thông thoáng môi trường sống. Nên sử dụng khẩu trang, kính bảo vệ mắt khi làm vệ sinh nếu có nhiều bụi hoặc không khí bị ô nhiễm từ mức kém đến nguy hại.

Hạn chế sử dụng hoặc thay thế bếp than tổ ong, củi, đốt rơm rạ bằng bếp điện, bếp từ hoặc bếp ga. Trồng cây xanh ngăn bụi và làm sạch không khí. Tránh tiếp xúc với các nguồn phát thải chất ô nhiễm không khí từ phương tiện giao thông, công trình xây dựng, khu vực đun nấu đốt nhiên liệu bằng than, củi…

Tình trạng ô nhiễm không khí trên đường Phạm Văn Đồng, cửa ngõ phía Nam TP Hải Phòng đầu tháng 12/2025.

Trong tình huống chỉ số chất lượng không khí ở mức kém, hạn chế hoặc tránh hoạt động tại khu vực có nguy cơ ô nhiễm không khí cao: công trình xây dựng, khu sản xuất công nghiệp, khu vực ô nhiễm…

Với người nhạy cảm, hạn chế hoạt động ngoài trời và các hoạt động cần gắng sức, tăng cường nghỉ ngơi, hoạt động nhẹ nhàng hoặc ngừng vận động khi xuất hiện các triệu chứng ho, tức ngực, khó thở. Vệ sinh mũi, súc họng, rửa mắt bằng nước muối sinh lý, theo dõi sức khỏe.

Tình huống chất lượng không khí ở mức xấu, nếu phải hoạt động ngoài trời nên lựa chọn thời điểm ít bị ô nhiễm trong ngày, cần bố trí nghỉ ngơi và hoạt động với cường độ vừa phải. Tránh hoạt động ở các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao. Người dân nên hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào nhà thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng, đặc biệt các khu vực gần đường giao thông, khu vực ô nhiễm.

Trường hợp chỉ số chất lượng không khí ở mức rất xấu, tránh hoạt động ngoài trời trong thời gian dài. Nếu phải hoạt động khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao nên sử dụng các loại khẩu trang có thể ngăn ngừa bụi mịn. Hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào trong thời điểm ô nhiễm nặng, thường xuyên vệ sinh mũi, súc họng bằng nước muối sinh lý, đặc biệt sau khi ra đường.

Đối với người nhạy cảm cần tránh tất cả các hoạt động ngoài trời, chuyển sang hoạt động trong nhà hoặc sang ngày khác khi chỉ số chất lượng không khí tốt hơn. Nếu bắt buộc phải ra ngoài cần hạn chế tối đa thời gian thực hiện hoạt động ngoài trời và sử dụng các loại khẩu trang ngăn bụi mịn.

Trong trường hợp chỉ số chất lượng không khí ở mức nguy hại, tránh các hoạt động ngoài trời, chuyển sang hoạt động trong nhà hoặc chuyển sang ngày khác. Đóng cửa sổ, cửa ra vào để hạn chế, tránh tiếp xúc với các chất ô nhiễm. Với người nhạy cảm, tránh tất cả các hoạt động ngoài trời.

Trường hợp không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng, có thể xem xét tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian làm việc của các cơ quan, tổ chức, trường học. Nếu bắt buộc đi học cần tránh các hoạt động ngoài trời, chuyển sang hoạt động trong nhà hoặc điều chỉnh thời gian phù hợp. Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người ở ngoài trời.

Theo các đơn vị trực thuộc TP Hải Phòng, thời gian gần đây, môi trường không khí trên địa bàn thành phố có xu hướng chuyển biến phức tạp, tác động tiêu cực đến sức khỏe người dân, đặc biệt là nhóm người cao tuổi, trẻ em, người có bệnh lý nền về hô hấp, tim mạch.

Những tháng cuối năm 2025, tình trạng ô nhiễm không khí ở Hải Phòng diễn biến phức tạp.

Theo khảo sát, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại một số thời điểm đã chạm mức “xấu” và “rất xấu”. Đặc biệt, trong tháng 11 và đầu tháng 12/2025, tần suất xuất hiện các ngày có chất lượng không khí ở mức “kém” và “xấu” có dấu hiệu gia tăng so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân được xác định do khí thải từ hoạt động giao thông, sản xuất công nghiệp, xây dựng và hoạt động đốt mở (rác thải, phụ phẩm nông nghiệp). Các hoạt động dân sinh, kết hợp với các yếu tố khí tượng, thời tiết bất lợi mang tính liên vùng (gió yếu, hanh khô, nghịch nhiệt), làm giảm khả năng khuếch tán, khiến chất ô nhiễm, đặc biệt là bụi mịn tích tụ ở tầng thấp.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu Sở NN&MT theo dõi chỉ số AQI để kịp thời thông tin, cảnh báo cho các sở ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai biện pháp ứng phó.

Khẩn trương rà soát, kiểm tra việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp, tập trung vào các nhóm có nguồn phát thải lớn, các làng nghề có công đoạn đốt và tái chế, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm.

Rà soát, lập bản đồ các khu vực ô nhiễm bụi trọng điểm. Triển khai ngay các giải pháp phân luồng giao thông, giảm thiểu ùn tắc; yêu cầu chủ đầu tư các công trình xây dựng thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp bảo vệ môi trường bắt buộc