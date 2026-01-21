Từ Singapore về Vinmec tại Việt Nam chữa trị, bệnh nhân chấm dứt cơn đau dai dẳng kéo dài suốt 7 năm

Trở về Việt Nam, anh Hòa (37 tuổi, Việt kiều Singapore) không thể ngờ cơn đau vùng đầu mặt suốt 7 năm hành hạ mình có thể được chữa khỏi bởi đội ngũ Vinmec Central Park, TP.HCM. Từng không ít lần điều trị tại nước ngoài, anh đánh giá chất lượng chuyên môn và dịch vụ chăm sóc y tế của Vinmec không thua kém các bệnh viện lớn tại Singapore.

Bất lực vì cơn đau dai dẳng, về Việt Nam tìm hy vọng

Anh Hòa bắt đầu xuất hiện các cơn đau vùng đầu mặt từ năm 2019. Nghĩ chỉ là đau răng thông thường, anh đi khám và được chẩn đoán viêm lợi, sâu răng, đã tiến hành nhổ răng khôn và một số răng xung quanh nhưng cơn đau không thuyên giảm. Khi đi khám chuyên sâu và chụp cộng hưởng từ não, anh mới biết mình bị đau dây thần kinh, cần duy trì thuốc để kiểm soát triệu chứng.

Không muốn phụ thuộc vào thuốc, anh Hòa tìm đến thiền và các phương pháp giảm stress (căng thẳng). Ban đầu, cơn đau cải thiện nhưng chỉ sau 6 tháng lại bùng phát trở lại. Lúc này, thuốc gần như không còn tác dụng. Anh quyết định trở về Việt Nam tìm kiếm giải pháp điều trị triệt để.

Sau khi tham khảo nhiều cơ sở y tế có chuyên khoa thần kinh, anh Hòa lựa chọn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park. TS.BS Trần Hoàng Ngọc Anh - Giám đốc Trung tâm Thần kinh Cột sống - đã thăm khám, chẩn đoán anh bị đau dây thần kinh tam thoa, một bệnh lý khá hiếm gặp với tỷ lệ mắc trong cộng đồng ước tính khoảng 4,5/100.000 dân. Bệnh gây ra các cơn đau dữ dội giống như điện giật ở một bên mặt, thường xuất hiện sau các vận động nhẹ như đánh răng, cạo râu, nhai, nói chuyện.

Bác sĩ Ngọc Anh thăm hỏi sức khỏe anh Hòa trước ngày xuất viện.

TS. Ngọc Anh cho biết, đối với trường hợp của anh Hòa, nguyên nhân gây đau là do mạch máu chèn vào dây thần kinh. Khi mạch đập theo nhịp tim, sự chèn ép này kích thích dây thần kinh phát xung gây đau.

“Phẫu thuật giải ép vi mạch là phương pháp điều trị tốt nhất trong trường hợp này. Bác sĩ sẽ tách dây thần kinh ra khỏi vị trí chèn ép, lót một miếng vật liệu chuyên dụng để ngăn cách mạch máu và dây thần kinh, từ đó giảm đau và ngăn nguy cơ tái phát”, TS. Ngọc Anh nói.

Cũng theo TS. Ngọc Anh, ưu điểm của phẫu thuật giải ép vi mạch là cho hiệu quả giảm đau nhanh, tỷ lệ tái phát thấp. Tuy nhiên, kỹ thuật đòi hỏi phẫu thuật viên cần có kinh nghiệm dày dặn, thao tác tinh tế trong trường mổ nhỏ và làm chủ kỹ thuật vi phẫu hiện đại.

Với quan điểm “mỗi ca mổ là một trận chiến cần sự chuẩn bị tuyệt đối”, TS. Ngọc Anh đã trao đổi, giải thích kỹ lưỡng cho anh Hòa về phương án điều trị, các nguy cơ và tiên lượng sau mổ. Trước sự cẩn trọng của bác sĩ, anh Hòa hoàn toàn yên tâm, đồng ý tiến hành phẫu thuật.

Cuộc mổ cân não và kết quả vượt mong đợi

Ca phẫu thuật cho anh Hòa phức tạp hơn bình thường do người bệnh có bất thường về mặt giải phẫu. Cụ thể, xoang tĩnh mạch ngang (một xoang lớn dẫn lưu máu trong não) có vị trí giải phẫu bất thường, gây chảy máu và thu hẹp phẫu trường. Trong phẫu trường (vùng cơ thể được phẫu thuật) nhỏ hẹp, các bác sĩ phải vận dụng kỹ năng và kiến thức tích lũy qua nhiều năm để xử trí cầm máu cho bệnh nhân, tiến hành bóc tách chính xác và giải phóng được dây thần kinh tam thoa.

Sau nhiều giờ tập trung cao độ, ca phẫu thuật thành công. Người bệnh không gặp tai biến, hết đau vùng mặt sau mổ, tỉnh táo, không yếu liệt, vết mổ khô, lành tốt và được cắt chỉ.

Chia sẻ trước ngày xuất viện, anh Hòa cho biết, quyết định về Việt Nam phẫu thuật là bước ngoặt thay đổi cuộc đời mình. “Là một người đang sinh sống tại Singapore, tôi thực sự không dám tin mình có thể dễ dàng tìm được một bác sĩ phẫu thuật thần kinh sở hữu kinh nghiệm thực chiến dày dặn như TS. Ngọc Anh ngay ở Việt Nam”, anh chia sẻ.

Anh Hòa cũng bày tỏ sự ấn tượng đặc biệt với chất lượng dịch vụ tại Vinmec khi đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng luôn túc trực, chăm sóc tận tâm cho người bệnh. Ngoài ra, một trong những điều khiến anh bất ngờ nhất là tốc độ và sự linh hoạt trong quy trình điều trị tại Vinmec. Chỉ sau 2 ngày từ lần khám đầu tiên, anh được nhập viện và ngày thứ 3 đã có thể bước vào ca phẫu thuật, nhanh hơn đáng kể so với quy trình thông thường tại nhiều nước trên thế giới.

“Trải nghiệm này không hề thua kém những gì tôi từng trải qua tại các bệnh viện lớn ở Singapore. Việt Nam xứng đáng được cân nhắc nghiêm túc như một điểm đến điều trị cho người bệnh trên toàn thế giới có mong muốn tiếp cận phẫu thuật thần kinh chất lượng cao với chi phí hợp lý”, anh nhận xét.

Vinmec Central Park và Hệ thống Y tế Vinmec nói chung đang trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của nhiều Việt kiều và người nước ngoài, nhờ sở hữu đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm, làm chủ nhiều kỹ thuật chẩn đoán và điều trị hiện đại cùng dịch vụ chuyên nghiệp chuẩn quốc tế. Tháng 3/2025, Vinmec đã đạt vị trí số 1 Việt Nam trong lĩnh vực "Dịch vụ y tế dành cho người nước ngoài", theo kết quả nghiên cứu của Công ty nghiên cứu thị trường Indochina Research Vietnam.