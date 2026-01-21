TP.HCM truy quét mỹ phẩm dỏm, thẩm mỹ 'chui'

TPO - Sở Y tế TP.HCM đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế nhằm bảo vệ sức khỏe người dân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trọng tâm của đợt cao điểm là thuốc, mỹ phẩm và hoạt động khám chữa bệnh, thẩm mỹ trái phép.

Ngày 21/1, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ban hành kế hoạch cao điểm tăng cường thanh tra, kiểm tra (từ nay đến ngày 31/3) các hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng thuốc, mỹ phẩm; đồng thời siết chặt quản lý hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn.

Theo Sở Y tế, thời điểm giáp Tết là giai đoạn nhu cầu sử dụng thuốc, mỹ phẩm và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp gia tăng, kéo theo nguy cơ xuất hiện hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, gây rủi ro lớn cho người tiêu dùng.

Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc và làm đẹp tại các cơ sở chưa được cấp phép là nguyên nhân khiến nhiều người nhập viện dịp cận Tết

Đối với lĩnh vực thuốc và dược liệu, ngành y tế TP.HCM tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thuốc, dược liệu và thuốc y học cổ truyền. Nội dung kiểm tra bao gồm điều kiện hoạt động, giấy phép, số đăng ký lưu hành, nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ, hạn dùng và việc mua bán thuốc theo đơn. Các hành vi kinh doanh thuốc giả, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc hoặc không đạt chất lượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong lĩnh vực mỹ phẩm, Sở Y tế TP.HCM tăng cường kiểm tra điều kiện sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh; việc công bố sản phẩm, hồ sơ thông tin sản phẩm, ghi nhãn, thành phần, công dụng và hoạt động quảng cáo. Đặc biệt, cơ quan chức năng chú trọng kiểm soát mỹ phẩm được kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, nơi tiềm ẩn nhiều sản phẩm trôi nổi, quảng cáo sai sự thật, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng.

Hoạt động khám chữa bệnh chui, thẩm mỹ chui cũng là trọng tâm xử lý trong đợt cao điểm. Ngành y tế kiểm tra sự phù hợp giữa phạm vi hoạt động được cấp phép và hoạt động thực tế, chứng chỉ hành nghề của người hành nghề. Các hành vi khám chữa bệnh trái phép, vượt quá phạm vi chuyên môn, quảng cáo sai quy định hoặc trục lợi từ người bệnh sẽ bị xử lý nghiêm.

Ngoài các đợt kiểm tra theo kế hoạch, Sở Y tế TP.HCM sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất khi có chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND TP.HCM hoặc khi tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của người dân. Để đảm bảo an toàn trong hoạt động làm đẹp, khám chữa bệnh, ngành y tế khuyến cáo người dân lựa chọn thuốc, mỹ phẩm có nguồn gốc rõ ràng và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở được cấp phép.