Vòng tránh thai 'đi lạc' vào bàng quang suốt 22 năm

TPO - Sau nhiều năm chịu cảnh tiểu gắt, tiểu ra máu và điều trị mãi không dứt điểm do không tìm ra nguyên nhân, một bệnh nhân 45 tuổi ở Cà Mau vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cà Mau phẫu thuật lấy vòng tránh thai bị di lệch vào bàng quang, trên bề mặt bám đầy sỏi.

Ngày 21/1, tin từ Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa phẫu thuật can thiệp thành công cho bệnh nhân V.T.Đ (45 tuổi, ngụ xã Phong Hiệp) bị vòng tránh thai 'đi lạc' vào bàng quang.

Trước đó, ngày 14/1, bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện rối loạn tiểu tiện rõ rệt. Các bác sĩ chỉ định siêu âm và chụp X-quang. Kết quả cho thấy, một vòng tránh thai nằm trong bàng quang, trên bề mặt có nhiều sỏi bám.

ảnh minh họa

Qua khai thác, bệnh nhân cho biết đã đặt vòng tránh thai khoảng 22 năm trước. Bà Đ từng đi kiểm tra và có lần lấy vòng nhưng không tìm thấy, được cho là vòng đã tự thoát ra ngoài.

Cách đây khoảng 4-5 năm, bệnh nhân có triệu chứng tình trạng tiểu gắt, tiểu nhiều lần và tiểu ra máu nhưng đi nhiều cơ sở y tế kiểm tra nhưng không phát hiện ra.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy vòng tránh thai cùng toàn bộ sỏi bám trong bàng quang. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau can thiệp, các triệu chứng tiểu gắt và tiểu ra máu chấm dứt, sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Theo bác sĩ Quách Hữu Lợi, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, trường hợp vòng tránh thai di lệch vào bàng quang và tồn tại trong thời gian dài là tình huống hiếm gặp, dễ bị bỏ sót hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý tiết niệu thông thường nếu chỉ dựa vào triệu chứng lâm sàng.