Làm rõ việc 3 trẻ nhỏ ở Thanh Hóa nhập viện nghi do uống trà sữa pha thuốc diệt chuột

Hoàng Phúc
TPO - Đến tối 21/1, sau cấp cứu, sức khỏe 2 cháu đã được cải thiện, riêng cháu lớn là B.T.H.T. (SN 2020), ý thức giảm, hôn mê, co giật toàn thân nhiều lần kéo dài, có tổn thương tim, rối loạn nhịp tim, đang được lọc máu liên tục.

Ngày 21/1, lãnh đạo UBND xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc 3 cháu bé và mẹ đẻ các cháu bị ngộ độc khi uống trà sữa nghi có chứa thuốc diệt chuột.

Theo đó, vào tối 19/1, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận 3 bệnh nhi là chị em ruột, nhập viện trong tình trạng giảm ý thức, buồn nôn và nôn, nghi ngộ độc thuốc diệt chuột (nghi do thành phần Natri Floaxetat). Các bệnh nhi gồm: B.T.H.Q. (SN 2014), B.T.H.P. (SN 2019) và B.T.H.T. (SN 2020, trú xã Thạch Quảng).

1000020547.jpg
Các bệnh nhân được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Sau khi thăm khám, đội ngũ y, bác sĩ đã tiến hành hỗ trợ hô hấp, sử dụng kháng sinh, bù dịch – điện giải, giảm hấp thu độc chất, hỗ trợ dinh dưỡng và thải độc bằng phương pháp tăng cường bài niệu.

Đến tối 21/1, sức khỏe các bệnh nhi đã được cải thiện, riêng cháu B.T.H.T., ý thức giảm, hôn mê, co giật toàn thân nhiều lần kéo dài, có tổn thương tim, rối loạn nhịp tim, đang được lọc máu liên tục.

Người nhà cho biết các cháu được mẹ ruột là B.T.N. (SN 1991) cho uống trà sữa, nghi có pha thuốc diệt chuột. Sau khi uống, các trẻ xuất hiện đau bụng, đau đầu, buồn nôn, nôn nên được đưa vào viện.

Sau khi gây ra vụ việc, người mẹ đã uống thuốc chuột tự tử. Khi người thân phát hiện, đưa đến bệnh viện cấp cứu, bệnh nhân đã trong tình trạng hôn mê sâu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Hoàng Phúc
