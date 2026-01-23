Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Sán lá gan nhỏ - mối nguy hiểm với sức khỏe gan mật

Hà Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tưởng chừng chỉ là bệnh gan do rượu, một bệnh nhân 64 tuổi ở Lào Cai bất ngờ được phát hiện nhiễm sán lá gan nhỏ kí sinh trong đường mật, gây ứ mật và tổn thương gan nghiêm trọng. Trường hợp này là hồi chuông cảnh báo về thói quen ăn đồ tái sống con đường lây nhiễm phổ biến của loại kí sinh trùng nguy hiểm này.

Bệnh nhân là ông L.V.D. (64 tuổi, trú tại Lào Cai), có tiền sử nghiện rượu nhiều năm, trung bình uống từ 250–500 ml rượu mỗi ngày. Ông từng điều trị bệnh gan tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Khoảng hơn một năm trở lại đây, ông thường xuyên xuất hiện các cơn đau tức vùng hạ sườn phải, kèm theo mệt mỏi, chán ăn, rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, do chủ quan cho rằng đây là biểu hiện của tuổi già nên ông không đi khám.

san-1.jpg
Bác sĩ khám cho bệnh nhân.

Gần đây, tình trạng mệt mỏi tăng rõ rệt, da bắt đầu vàng. Xét nghiệm tại cơ sở y tế địa phương cho thấy men gan tăng cao. Sau một tháng điều trị nhưng không cải thiện, gia đình đã đưa ông đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để kiểm tra chuyên sâu.

Qua khai thác tiền sử, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có thói quen ăn đồ tái sống và nghiện rượu kéo dài. Bệnh nhân được chỉ định làm các xét nghiệm đánh giá bệnh gan và tầm soát kí sinh trùng. Kết quả cho thấy chỉ số AST/ALT tăng rất cao, lên tới khoảng 1.700 U/L. Siêu âm gan mật phát hiện giãn nhẹ đường mật trong gan. Đặc biệt, xét nghiệm kí sinh trùng và soi phân ghi nhận số lượng lớn trứng sán lá gan nhỏ.

Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm sán lá gan nhỏ kí sinh trong đường mật, gây viêm, ứ mật và giãn đường mật trên nền viêm gan do rượu mạn tính.

Theo bác sĩ CKI Lê Văn Thiệu, Phòng khám Kí sinh trùng, hai loại sán lá gan nhỏ Clonorchis sinensis và Opistorchis viverrini lưu hành khá phổ biến tại Việt Nam, nhất là ở những vùng người dân có thói quen ăn cá nước ngọt sống hoặc chưa nấu chín kĩ. Bệnh thường tiến triển âm thầm, triệu chứng giai đoạn đầu không rõ ràng nên dễ bị bỏ sót. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã kéo dài, gây tổn thương gan mạn tính, xơ hóa đường mật hoặc xuất hiện biến chứng nặng như ung thư đường mật.

Trên lâm sàng, người bệnh có thể có biểu hiện đau tức vùng hạ sườn phải, đầy bụng, khó tiêu, đôi khi xuất hiện các cơn đau quặn gan tái diễn trong nhiều tháng, nhiều năm, rất dễ nhầm lẫn với các bệnh lí gan mật thông thường.

Sán lá gan nhỏ cư trú, phát triển và sinh sản trực tiếp trong hệ thống ống dẫn mật. Quá trình kí sinh kéo dài gây viêm mạn tính, xơ hóa thành ống mật. Khi số lượng sán lớn, trứng và xác sán tích tụ có thể gây tắc nghẽn đường mật, làm cản trở dòng chảy của mật, dẫn đến ứ mật, giãn đường mật và tổn thương gan ngày càng nặng. Hiện nay, sán lá gan nhỏ cũng được xếp vào nhóm tác nhân nguy cơ cao gây ung thư đường mật nếu nhiễm kéo dài nhiều năm.

Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa khi ăn cá nước ngọt sống hoặc chưa nấu chín kĩ như gỏi cá, cá tái, cá nướng chưa chín hoàn toàn có chứa nang ấu trùng sán. Ngoài ra, việc dùng chung dao, thớt giữa thực phẩm sống và chín, hoặc không rửa tay sạch sau khi sơ chế cá cũng là nguồn lây nhiễm quan trọng.

Các bác sĩ khuyến cáo, sán lá gan nhỏ là bệnh có thuốc điều trị đặc hiệu, hiệu quả cao nếu được phát hiện sớm. Người dân cần tuyệt đối tránh ăn cá nước ngọt sống, tái; đồng thời đi khám sớm khi có các dấu hiệu như đau vùng hạ sườn phải, men gan tăng, vàng da hoặc mệt mỏi kéo dài để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, phòng tránh những biến chứng nguy hiểm về sau.

Hà Minh
#Nguy cơ nhiễm sán lá gan nhỏ #Bệnh gan do ký sinh trùng #Nguy hiểm của ăn đồ tái sống #Tác hại của nghiện rượu đối với gan #Biến chứng của nhiễm sán lá gan nhỏ #Phòng tránh nhiễm sán lá gan nhỏ #Phát hiện sớm bệnh gan ký sinh trùng

Xem thêm

Cùng chuyên mục