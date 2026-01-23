Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội phát động phong trào 'Tết Nhân ái' xuân Bính Ngọ 2026

Sáng ngày 23/01, tại trụ sở Đảng ủy phường Phú Thượng Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội phối hợp UB MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng tổ chức phát động Phong trào “Tết Nhân ái” xuân Bính Ngọ 2026 và trao tặng quà Tết tới người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Phong trào “Tết Nhân ái” 2026 của Hội Chữ thập đỏ Thành phố.

Tham dự chương trình có ông Lê Tự Lực- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội; bà Đinh Thị Phức- Phó Chủ tịch Hội Thành phố; đồng chí Trần Quang Đạo- Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Phường Phú Thượng; đồng chí Bùi Thế Cường- UVBTV, Phó Chủ tịch UBND phường; đồng chí Trương Tú Uyên- UVBTV Đảng uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường; ông Bùi Văn Phượng- TGĐ Công ty CP Tiền Phong.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Thành phố và lãnh đạo Đảng ủy phường Phú Thượng trao tặng quà tết tới các em học sinh khó khăn trên địa bàn phường

Phong trào “Tết Nhân ái” xuân Bính Ngọ 2026 được Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội triển khai với mục tiêu phấn đấu trao tặng trên 50.000 suất quà Tết, mỗi suất có trị giá 500.000 đồng trở lên (gồm hàng hóa, tiền mặt) trao tặng người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa, người dân chịu ảnh hưởng mưa bão... Các hoạt động chăm lo tết đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, tránh chồng chéo.

Ông Lê Tự Lực- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội trao tặng quà tết tới các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phú Thượng

Phát động Phong trào “Tết Nhân ái” xuân Bính Ngọ, bà Đinh Thị Phức- Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố cho biết: "Việc triển khai phong trào 'Tết Nhân ái' không chỉ khơi dậy tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc mà còn gắn kết, huy động sự tham gia của các đơn vị, ban ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Nhân dân cùng chung tay chăm lo tới những hoàn cảnh khó khăn khi tết đến xuân về."

Bà Đinh Thị Phức- Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố cùng bà Trương Tú Uyên- UVBTV Đảng uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường trao tặng quà tết

Tại chương trình phát động, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội đã trao 115 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 600.000 đồng (gồm 300.000 đồng tiền mặt và quà) dành tặng 100 người có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh khó khăn trên địa bàn phường Phú Thượng và 15 người là giáo viên, nhân viên trường PTCS Dân lập Dạy trẻ câm điếc Hà Nội (đơn vị trực thuộc Hội).

Thay mặt lãnh đạo Đảng uỷ - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường Phú Thượng, đồng chí Trần Quang Đạo- Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Phường trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Hội Chữ thập đỏ Thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng những món quà dành tặng người dân, các em học sinh khó khăn trên địa phường.

Đồng chí Trần Quang Đạo- Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Phường phát biểu cảm ơn tại chương trình

Cũng tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ Thành phố đón nhận biển trao tượng trưng của Công ty TNHH Santa Clara, đơn vị đóng góp tích cực trong các hoạt động nhân đạo của Hội thời gian qua.