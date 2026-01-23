Cứu sống người đàn ông liên tiếp ngừng tim vì rối loạn nhịp ác tính

TPO - Một cơn đau ngực dữ dội do nhồi máu cơ tim cấp dẫn tới biến chứng rối loạn nhịp ác tính khiến người đàn ông rơi vào nguy kịch. Tại Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân liên tiếp ngừng tim trên bàn cấp cứu khiến các bác sĩ phải chạy đua từng phút để giành lại sự sống.

Ngày 23/1, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 cho biết, bệnh nhân T.Đ.T. (44 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) được đưa đến cơ sở y tế địa phương trong tình trạng đau ngực dữ dội và được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Sau xử trí ban đầu, nhận thấy tình trạng vượt quá khả năng điều trị, gia đình xin chuyển người bệnh lên Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Các bác sĩ chạy đua với thời gian nỗ lực cứu bệnh nhân khi liên tiếp bị ngừng tim

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng đau ngực nhiều, vã mồ hôi, da nhợt nhạt, mệt lả. Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim ở vùng nguy hiểm.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân khởi phát triệu chứng đã khoảng hai giờ trước đó và phải di chuyển quãng đường dài từ Đồng Nai đến TPHCM. Trong thời gian đau ngực kéo dài, sự lo lắng, kích thích và gắng sức càng khiến tim bị quá tải, làm tăng nguy cơ trụy tim mạch và sáu đó bệnh nhân rơi vào rối loạn nhịp tim nguy hiểm và ngừng tim.

Các bác sĩ đã tiến hành các biện pháp cấp cứu để tim bệnh nhân đập trở lại, nhưng chỉ được một thời gian rất ngắn, bệnh nhân tiếp tục rơi vào tình trạng rung thất và ngừng tim. Chuỗi ngừng tim này lặp đi lặp lại nhiều lần.

Cuộc can thiệp cấp cứu đã giúp người bệnh vượt qua nguy kịch

BS Nguyễn Cảnh Chung, Khoa Hồi sức tích cực & Chống độc, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, các bác sĩ quyết định triển khai kỹ thuật hồi sinh tim phổi có hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể, một phương pháp giúp tạm thời thay thế chức năng bơm máu của tim và chức năng hô hấp của phổi.

Khi hệ tuần hoàn nhân tạo hoạt động ổn định, máu và oxy được cung cấp đầy đủ cho não và các cơ quan quan trọng, tạo “khoảng lặng sinh tử” để các bác sĩ có thể xử trí nguyên nhân gây bệnh.

Nỗ lực của các bác sĩ đã giúp người bệnh từ "cõi chết" trở về

Sau khi tình trạng tuần hoàn được kiểm soát, bệnh nhân được chuyển an toàn đến phòng can thiệp tim mạch. Kết quả chụp mạch cho thấy một nhánh động mạch vành nuôi tim bị tắc hoàn toàn. Các bác sĩ đã nhanh chóng can thiệp tái thông mạch máu và đặt stent, giúp khôi phục dòng máu nuôi tim.