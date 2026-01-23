Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Cứu sống người đàn ông liên tiếp ngừng tim vì rối loạn nhịp ác tính

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một cơn đau ngực dữ dội do nhồi máu cơ tim cấp dẫn tới biến chứng rối loạn nhịp ác tính khiến người đàn ông rơi vào nguy kịch. Tại Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân liên tiếp ngừng tim trên bàn cấp cứu khiến các bác sĩ phải chạy đua từng phút để giành lại sự sống.

Đó là trường hợp ông T.Đ.T. (44 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Ngày 23/1, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 cho biết, bệnh nhân T.Đ.T. (44 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) được đưa đến cơ sở y tế địa phương trong tình trạng đau ngực dữ dội và được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Sau xử trí ban đầu, nhận thấy tình trạng vượt quá khả năng điều trị, gia đình xin chuyển người bệnh lên Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

benh-vien-1.jpg
Các bác sĩ chạy đua với thời gian nỗ lực cứu bệnh nhân khi liên tiếp bị ngừng tim

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng đau ngực nhiều, vã mồ hôi, da nhợt nhạt, mệt lả. Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim ở vùng nguy hiểm.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân khởi phát triệu chứng đã khoảng hai giờ trước đó và phải di chuyển quãng đường dài từ Đồng Nai đến TPHCM. Trong thời gian đau ngực kéo dài, sự lo lắng, kích thích và gắng sức càng khiến tim bị quá tải, làm tăng nguy cơ trụy tim mạch và sáu đó bệnh nhân rơi vào rối loạn nhịp tim nguy hiểm và ngừng tim.

Các bác sĩ đã tiến hành các biện pháp cấp cứu để tim bệnh nhân đập trở lại, nhưng chỉ được một thời gian rất ngắn, bệnh nhân tiếp tục rơi vào tình trạng rung thất và ngừng tim. Chuỗi ngừng tim này lặp đi lặp lại nhiều lần.

benh-vien-2.jpg
Cuộc can thiệp cấp cứu đã giúp người bệnh vượt qua nguy kịch

BS Nguyễn Cảnh Chung, Khoa Hồi sức tích cực & Chống độc, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, các bác sĩ quyết định triển khai kỹ thuật hồi sinh tim phổi có hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể, một phương pháp giúp tạm thời thay thế chức năng bơm máu của tim và chức năng hô hấp của phổi.

Khi hệ tuần hoàn nhân tạo hoạt động ổn định, máu và oxy được cung cấp đầy đủ cho não và các cơ quan quan trọng, tạo “khoảng lặng sinh tử” để các bác sĩ có thể xử trí nguyên nhân gây bệnh.

benh-vien-3.jpg
Nỗ lực của các bác sĩ đã giúp người bệnh từ "cõi chết" trở về

Sau khi tình trạng tuần hoàn được kiểm soát, bệnh nhân được chuyển an toàn đến phòng can thiệp tim mạch. Kết quả chụp mạch cho thấy một nhánh động mạch vành nuôi tim bị tắc hoàn toàn. Các bác sĩ đã nhanh chóng can thiệp tái thông mạch máu và đặt stent, giúp khôi phục dòng máu nuôi tim.

Sau một tuần điều trị tích cực và theo dõi sát, bệnh nhân hồi phục tốt, không để lại di chứng nặng, đủ điều kiện xuất viện. Từ trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo nhồi máu cơ tim có thể diễn tiến rất nhanh và nguy hiểm, đặc biệt trong những giờ đầu. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, tức nặng vùng ngực, khó thở, vã mồ hôi, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất, không tự ý trì hoãn hay di chuyển đường xa khi chưa được đánh giá đầy đủ.

Vân Sơn
#Rối loạn nhịp tim nguy hiểm #Chống độc và hồi sức cấp cứu #Nhồi máu cơ tim cấp #Kỹ thuật hồi sinh tim phổi #Can thiệp mạch vành cấp cứu #Nguy cơ ngưng tim đột ngột #Chẩn đoán và xử trí cấp tốc #Tái thông mạch vành #Hồi phục sau đột quỵ tim #Cảnh báo về bệnh tim nguy hiểm

Xem thêm

Cùng chuyên mục