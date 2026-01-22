Khối u hiếm gặp phá hủy xương khiến người đàn ông suýt bị mù

TPO - Khởi phát âm thầm, không đau đầu, không nghẹt mũi, khối u hiếm gặp tại xoang trán đã âm thầm phá hủy xương, lan vào hốc mắt, đẩy lồi nhãn cầu người bệnh. Các bác sĩ cảnh báo nếu đến trễ, bệnh nhân có thể đối mặt nguy cơ mù vĩnh viễn.

Ngày 22/1, PGS.TS.BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp u nhầy xoang trán bên trái lan rộng vào hốc mắt, gây lồi mắt và ảnh hưởng đến thị lực người bệnh.

Bệnh nhân là ông Đỗ Quang T. (46 tuổi, ngụ Đồng Nai) nhập viện vì tình trạng lồi mắt bên trái tăng dần. Theo lời bệnh nhân, khoảng một năm qua, mắt trái của ông bắt đầu lồi ra trước, bị đẩy lệch xuống dưới, kèm cảm giác căng nặng và chảy nước mắt sống. Thị lực mắt trái giảm nhẹ nhưng không xuất hiện nhìn đôi. Ngoài ra, bệnh nhân có chảy nước mũi hai bên, dịch trong, không nghẹt mũi, không đau đầu và không mất khứu giác nên chủ quan, không đến bệnh viện thăm khám.

Khối u diễn tiến âm thầm khiến bệnh nhân trì hoãn thăm khám gây ra biến chứng nguy hiểm

Tuy nhiên gần đây, thị lực người bệnh suy giảm nghiêm trọng. Ông T. đã đến bệnh viện chuyên khoa mắt kiểm tra. Trên kết quả chụp MRI, bác sĩ ghi nhận, người bệnh có khối u vùng xoang trán bên trái lan vào hốc mắt, đẩy nhãn cầu ra trước và sa xuống dưới.

Bệnh nhân được chỉ định đến Bệnh viện Tai Mũi Họng điều trị. Tại đây, qua khai thác tiền sử, bác sĩ ghi nhận, bệnh nhân từng bị tai nạn giao thông chấn thương vùng đầu mặt từ năm 2003. Ngoài ra, khoảng 19 năm trước, người bệnh từng phẫu thuật vùng mắt do lồi mắt nhưng không còn giấy tờ y tế và không nhớ rõ nội dung can thiệp.

TS.BS Nguyễn Minh Hảo Hớn, Trưởng khoa Mũi Xoang cho biết, mắt bên trái của người bệnh bị lồi, lệch trục, hạn chế vận nhãn lên trên. Thời điểm nhập viện, thị lực mắt bên trái chỉ còn 4/10, trong khi mắt phải đạt 8/10.

Kết quả CT scan cho thấy, người bệnh bị khối u nhầy xoang trán bên trái kích thước khoảng 3 cm đã gây vỡ xương xoang trán, phá hủy xương bờ trên và thành trong hốc mắt bên trái, kèm viêm đa xoang mạn tính hai bên, vẹo vách ngăn mũi. Tổn thương xương phức tạp, khiến người bệnh đối mặt với nguy cơ biến chứng nặng nề.

Các bác sĩ thực hiện thành công ca phẫu thuật rất phức tạp cho người bệnh

Ê kíp phẫu thuật đã tiến hành can thiệp bằng phương pháp nội soi mở xoang hàm, xoang sàng và xoang trán hai bên, sử dụng hệ thống định vị ba chiều để bảo đảm độ chính xác. Do mức độ phá hủy xương nặng và khối u phức tạp, các bác sĩ phải kết hợp dẫn lưu u nhầy, lấy vỏ bao gửi giải phẫu bệnh để xác định tính chất của khối u.

Theo TS.BS Hảo Hớn, đây là trường hợp u nhầy xoang trán rất phức tạp, không thể xử trí đơn thuần bằng dẫn lưu nội soi như các ca thông thường. Trong vòng 20 năm qua, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM mới gặp hai trường hợp tương tự.

Sau phẫu thuật, tình trạng lồi mắt của bệnh nhân cải thiện, nhãn cầu trở về gần như vị trí bình thường. Thị lực cải thiện, vận nhãn phục hồi tốt và không ghi nhận biến chứng.