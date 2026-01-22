TPHCM đầu tư y tế chuyên sâu cho vùng biển đảo

TPO - Ngành y tế TP.HCM đang triển khai chiến lược đầu tư chuyên sâu cho vùng biển đảo với trọng tâm là nâng cao năng lực điều trị tại chỗ, giảm phụ thuộc vào chuyển tuyến và bảo đảm người dân đảo xa được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, chất lượng.

Chiều tối 21/1, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, ê kíp bác sĩ luân phiên từ các bệnh viện đầu ngành của thành phố ra công tác tại Côn Đảo đã thực hiện thành công cuộc phẫu thuật phức tạp cho ngư dân bị chấn thương nghiêm trọng mà không cần chuyển vào đất liền. Bệnh nhân là nam ngư dân trong quá trình đánh bắt hải sản đã không may bị tai nạn dẫn tới chấn thương nghiêm trọng vùng đùi, mất máu nhiều, nguy cơ phải đoạn chi để tránh nguy hiểm tính mạng.

Trước tình trạng nguy kịch của người bệnh, ê kíp các bác sĩ đang luân phiên công tác trên đảo đến từ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, Bệnh viện Lãnh Binh Thăng đã phối hợp cùng Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo thực hiện cuộc phẫu thuật cho người bệnh. Cuộc phẫu thuật cấp cứu diễn ra thành công đã giúp bảo tồn được chi thể và kiểm soát các biến chứng nguy hiểm cho người bệnh. Ca bệnh nặng được xử trí kịp thời ngay trên đảo đã cứu sống người bệnh mà không cần chuyển vào đất liền.

Theo Sở Y tế TPHCM, để chủ động bảo vệ sức khỏe người dân vùng biển đảo, thành phố đang triển khai các giải pháp đầu tư, xúc tiến hình thành “cực y tế chuyên sâu” tại Côn Đảo, khắc phục những điểm nghẽn kéo dài, tạo nền tảng phát triển bền vững trong dài hạn.

Sở Y tế cho biết, nhiều năm qua Côn Đảo trong tình trạng nguồn nhân lực y tế mỏng, thiếu bác sĩ chuyên khoa sâu; khả năng thu hút và giữ chân cán bộ y tế còn hạn chế do điều kiện sinh hoạt, môi trường làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp chưa tương xứng. Cơ sở vật chất từng bước được đầu tư nhưng chưa đủ để triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, đặc biệt trong cấp cứu, hồi sức và điều trị bệnh nặng.

Các bác sĩ liên viện luân phiên công tác tại Côn Đảo thực hiện cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân

Một trong những hạn chế lớn nhất đối với hoạt động khám chữa bệnh tại Côn Đảo là sự phụ thuộc vào chuyển tuyến khi gặp ca bệnh vượt khả năng xử trí. Việc vận chuyển bệnh nhân từ đảo vào đất liền chủ yếu bằng tàu cao tốc hoặc máy bay thương mại, chịu tác động lớn của thời tiết, lịch trình và chi phí. Không ít trường hợp cấp cứu rơi vào tình huống “chạy đua với thời gian”, tiềm ẩn rủi ro cao cho người bệnh và áp lực nặng nề cho gia đình.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, sau khi mở rộng không gian quản lý trên cơ sở sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu không thể tiếp tục tư duy y tế biển đảo chỉ dừng ở chăm sóc ban đầu hay “chờ chuyển tuyến”. Muốn bảo đảm an sinh và chất lượng sống cho người dân, y tế đảo buộc phải được nâng tầm, đủ khả năng xử trí phần lớn các tình huống cấp cứu và điều trị thường gặp ngay tại chỗ là yêu cầu cấp bách.

Để thực hiện mục tiêu trên, ông Tăng Chí Thượng cho biết, ngành y tế thành phố sẽ phát triển y tế biển đảo theo hướng tận dụng tối đa nguồn lực chuyên môn của hệ thống bệnh viện tuyến cuối. Thay vì chờ đợi đầu tư hạ tầng quy mô lớn hay bổ sung nhân sự cố định trong thời gian dài, thành phố lựa chọn giải pháp linh hoạt và khả thi hơn, liên tục đưa đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giỏi, giàu kinh nghiệm ra đảo công tác luân phiên.

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, việc hình thành “cực y tế chuyên sâu” tại Côn Đảo không chỉ nhằm giải quyết bài toán nhân lực trước mắt, mà còn hướng tới mục tiêu chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế tại chỗ. Thông qua mô hình này, các kỹ thuật chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật từng bước được triển khai ngay trên đảo, với sự hỗ trợ chuyên môn từ xa của các bệnh viện đầu ngành tại TP.HCM.

Trong giai đoạn tới, ngành y tế TP.HCM đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng phạm vi chuyên khoa tại Côn Đảo, ưu tiên các lĩnh vực cấp cứu – hồi sức, nội khoa, ngoại khoa, sản, nhi và chẩn đoán hình ảnh. Song song đó là lộ trình triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân trên đảo, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và xây dựng cơ chế đãi ngộ đặc thù nhằm thu hút nguồn nhân lực y tế chất lượng cao gắn bó lâu dài với biển đảo.