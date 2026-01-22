Hé lộ nguyên nhân vụ 3 đứa trẻ uống trà sữa nghi bị pha thuốc diệt chuột

TPO - Sau nhiều ngày điều trị, 3 đứa trẻ cùng một nhà ở Thanh Hóa bị ngộ độc nghi do thuốc diệt chuột đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần tiến triển tốt.

Ngày 22/1, tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, nơi đang điều trị 3 cháu nhỏ, các bác sĩ cho biết đến nay, 2 bệnh nhi B.T.H.Q. (SN 2014) và B.T.H.P. (SN 2019) sức khỏe đang phục hồi trở lại. Các cháu đã được đưa từ khu vực cấp cứu xuống buồng theo dõi, điều trị thông thường.

Một trong những bệnh nhi phải thở máy lúc nhập viện do ngộ độc nặng.

Cháu bé B.T.H.T. (SN 2020) bị ngộ độc nặng nhất khi nhập viện, hiện đã cai thở máy, chuyển qua thở ô-xy, không còn phải lọc máu.

Trong khi đó, người mẹ sinh năm 1991 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa hiện vẫn còn thở máy, còn co giật nhẹ. Theo bác sĩ điều trị, các chỉ số của bệnh nhân đang tốt lên, có thể dừng thở máy vào ngày mai (23/1).

Trước đó ngày 19/1, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận 3 cháu nhỏ đều là chị em ruột ở xã Thạch Quảng ( Thanh Hóa) , nhập viện trong tình trạng giảm ý thức, buồn nôn và nôn, nghi ngộ độc thuốc diệt chuột.

Sau khi thăm khám, đội ngũ y, bác sĩ đã tiến hành hỗ trợ hô hấp, sử dụng kháng sinh, bù dịch – điện giải, giảm hấp thu độc chất, hỗ trợ dinh dưỡng và thải độc bằng phương pháp tăng cường bài niệu.

Cùng thời điểm trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cũng tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân là B.T.N. (SN 1991 là mẹ 3 cháu nhỏ trên) cũng bị ngộ độc thuốc diệt chuột.

Sức khỏe các bệnh nhân trong vụ việc đang tiến triển tốt.

Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, người nhà cho biết các cháu được mẹ ruột là B.T.N. (SN 1991) cho uống trà sữa, nghi có pha thuốc diệt chuột. Sau khi uống, các trẻ xuất hiện đau bụng, đau đầu, buồn nôn, nôn nên được đưa vào viện.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng xã Thạch Quảng và Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc làm rõ nguyên nhân. Nguyên nhân ban đầu được nhận định, do mâu thuẫn gia đình, người mẹ 35 tuổi trong lúc nóng giận đã pha thuốc diệt chuột vào trà sữa cho các con uống rồi tự tử.

Vụ việc đang được điều tra, chưa có kết luận cuối cùng.