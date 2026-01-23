Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Bé trai mới 9 tuổi đã bị đột quỵ, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu bất thường

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bé trai 9 tuổi ở Cần Thơ nhập viện trong tình trạng xuất huyết não nguy kịch sau cơn đau đầu dữ dội kèm nôn ói. Các bác sĩ cảnh báo, đột quỵ ở trẻ em không hiếm như nhiều phụ huynh nghĩ và dễ bị bỏ sót nếu chủ quan.

Trường hợp trên là bệnh nhi H.V.Đ. (9 tuổi, ngụ Cần Thơ). Ngày 23/1, ThS.BS Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, bé Đ. nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi đột ngột đau đầu dữ dội, nôn ói liên tục, mệt lả và tái xanh khi đang chơi trong nhà. Nhận thấy biểu hiện bất thường, gia đình nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé bị xuất huyết não và lập tức chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ để tiếp tục cấp cứu, điều trị chuyên sâu.

dot-quy-2.jpg
Hình ảnh vị trí xuất huyết do vỡ dị dạng mạch máu não ở bệnh nhi trước và sau phẫu thuật

Khi tiếp nhận tại khoa Cấp cứu, bệnh nhi trong tình trạng lơ mơ, giảm tiếp xúc, kèm theo yếu nửa người bên phải. Theo các bác sĩ, đau đầu và nôn ói là những triệu chứng rất dễ gặp ở trẻ em và thường bị nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa, viêm nhiễm thông thường. Tuy nhiên, khi các dấu hiệu này xuất hiện đột ngột, dữ dội và đi kèm rối loạn tri giác, đó là cảnh báo đỏ của tình trạng tăng áp lực nội sọ, cần được đánh giá khẩn cấp.

Kết quả chụp CT mạch máu não dựng hình cho thấy bệnh nhi bị vỡ dị dạng thông động – tĩnh mạch não (AVM), gây xuất huyết nội sọ. Đây là một dạng bất thường mạch máu bẩm sinh, trong đó máu chảy trực tiếp từ động mạch sang tĩnh mạch mà không qua mao mạch, làm tăng nguy cơ vỡ mạch và xuất huyết não, đặc biệt ở trẻ em.

BS Ngọc Tuyền cho biết, khối máu tụ trong não bệnh nhi có thể tích lớn, trên 65ml, gây chèn ép nhu mô não, lệch đường giữa và ảnh hưởng đến các cấu trúc não sâu. “Đây là tình huống cấp cứu ngoại thần kinh tối khẩn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không can thiệp kịp thời”.

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ thống nhất phẫu thuật mở sọ giải áp và lấy máu tụ. Phẫu thuật thần kinh trên trẻ em vốn đã nhiều thách thức do đặc điểm sinh lý và thể trạng, nay lại thực hiện trong bối cảnh xuất huyết não nặng nên đòi hỏi sự chính xác và thận trọng tối đa. Ê-kíp phẫu thuật phải tính toán kỹ liều lượng thuốc, kiểm soát chặt chẽ huyết động và thao tác cẩn trọng để hạn chế tối đa tổn thương não cho trẻ.

dot-quy-1.jpg
Nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ đã giúp bệnh nhi qua nguy kịch, sức khỏe bình phục tốt

Sau phẫu thuật, kết quả chụp CT kiểm tra cho thấy không còn tình trạng chảy máu tiếp diễn, dị dạng mạch máu não đã được xử lý. Diễn tiến lâm sàng của bệnh nhi tích cực, đến ngày hậu phẫu thứ hai, bé tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sức cơ tay chân dần phục hồi. Sau hai tuần điều trị và theo dõi, bệnh nhi đã đủ điều kiện xuất viện.

Theo BS Ngọc Tuyền, vị trí xuất huyết nằm ở vùng chẩm – khu vực liên quan trực tiếp đến chức năng thị giác – nên nguy cơ ảnh hưởng thị lực là điều khiến ê kíp đặc biệt lo ngại. Rất may mắn, sau can thiệp, thị lực của bé không bị tổn thương.

Các bác sĩ cho biết, thời gian gần đây, số ca đột quỵ xuất huyết não không chỉ gia tăng ở người lớn mà còn ghi nhận ở trẻ em. Trong đó, dị dạng mạch máu não, đặc biệt là AVM, là nguyên nhân hàng đầu, chiếm gần một nửa các trường hợp xuất huyết não ở trẻ. Ngoài ra, trẻ còn có thể đột quỵ do dị dạng mạch máu dạng hang, rối loạn đông máu, bệnh lý mạch não hoặc u não gây xuất huyết.

Từ ca bệnh trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không chủ quan khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau đầu dữ dội, nôn ói liên tục, lơ mơ, yếu tay chân, co giật hoặc thay đổi hành vi đột ngột. Việc trì hoãn đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa có thể khiến bỏ lỡ “thời gian vàng” điều trị, làm tăng nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề.

Vân Sơn
#Đột quỵ ở trẻ em #Xuất huyết não trẻ nhỏ #Dị dạng mạch máu não #Triệu chứng cảnh báo đột quỵ #Phẫu thuật thần kinh trẻ em #Chẩn đoán hình ảnh y học #Nguy cơ và biến chứng xuất huyết não #Yếu tố nguy cơ bệnh mạch máu não #Khuyến cáo phụ huynh phòng tránh #Cấp cứu ngoại thần kinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục