Thiếu niên 15 tuổi dập nát toàn bộ bàn tay vì pháo nổ

Hà Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cảnh báo những tai nạn do pháo nổ hoàn toàn có thể phòng tránh nhưng vẫn để lại hậu quả nặng nề, đặc biệt ở thanh thiếu niên.

Đêm 17/1, Khoa Phẫu thuật Chi trên và Vi phẫu, Viện Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận một nam thiếu niên 15 tuổi trong tình trạng tổn thương đặc biệt nghiêm trọng do pháo nổ. Người bệnh nhập viện sau tai nạn khoảng 3 giờ, với bàn tay trái bị dập nát gần như hoàn toàn, kèm theo vết thương phần mềm vùng đùi trái.

phao-no.jpg
Bác sĩ, TS. Nguyễn Việt Nam - Viện trưởng Viện Chấn thương Chỉnh hình hội chẩn, đánh giá ca bệnh

Theo bác sĩ, TS. Nguyễn Quang Vịnh - Khoa Phẫu thuật Chi trên và Vi phẫu, đây là một trong những ca tổn thương nặng nề điển hình do pháo nổ. “Bàn tay người bệnh bị dập nát gần như hoàn toàn. Những tổn thương do pháo nổ hay hỏa khí thường rất phức tạp, khả năng phục hồi các đơn vị ngón tay là vô cùng khó khăn”, bác sĩ cho biết.

Ngay sau khi tiếp nhận, người bệnh được cấp cứu và phẫu thuật khẩn trương. Tuy nhiên, dù ê-kíp đã nỗ lực tối đa, các bác sĩ chỉ có thể giữ lại được 2 trong số 5 ngón tay. Toàn bộ vùng gan tay và cổ tay bị dập nát nặng, khiến quá trình điều trị dự kiến kéo dài và phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật tiếp theo. Về lâu dài, tiên lượng cho thấy người bệnh chỉ có thể phục hồi một phần chức năng rất hạn chế của bàn tay.

Bác sĩ Nguyễn Quang Vịnh chia sẻ thêm, hằng năm, đặc biệt trong khoảng 3 tháng cận Tết, bệnh viện tiếp nhận rất nhiều ca tai nạn do pháo nổ, chủ yếu là thanh thiếu niên. Đáng lo ngại, những năm gần đây, các ca tai nạn dạng này không chỉ tập trung theo mùa mà xuất hiện rải rác quanh năm.

Hiện tại, người bệnh đã được cắt lọc tổ chức dập nát, lấy bỏ các dị vật là mảnh pháo. Trong thời gian tới, các bác sĩ sẽ tiếp tục điều trị che phủ các vùng hoại tử bằng vạt da. Dự kiến sau vài tháng, người bệnh sẽ được phẫu thuật chuyển ngón chân lên thay thế cho ngón tay cái đã mất. Dù vậy, ngay cả khi điều trị thuận lợi, người bệnh vẫn phải chấp nhận mất vĩnh viễn ít nhất 2 ngón tay.

Trong quá trình hội chẩn và đánh giá ca bệnh, bác sĩ, TS. Nguyễn Việt Nam - Viện trưởng Viện Chấn thương - Chỉnh hình nhấn mạnh mức độ phức tạp và hậu quả lâu dài của chấn thương do pháo nổ đối với người trẻ. “Điều khiến chúng tôi hối tiếc nhất là những tai nạn do pháo nổ hoàn toàn có thể phòng tránh nhưng vẫn xảy ra. Chỉ vài phút lơ là, người bệnh không chỉ mất chức năng chi thể mà trong nhiều trường hợp còn bị đe dọa trực tiếp đến tính mạng”, TS. Nguyễn Quang Vịnh chia sẻ, đồng thời khuyến cáo người dân, đặc biệt là giới trẻ, tuyệt đối không chủ quan với các vật liệu gây cháy nổ.

Các bác sĩ cũng lưu ý, khi không may xảy ra tai nạn do pháo nổ, người bị thương cần được băng bó tối thiểu, nẹp cố định và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Việc giấu giếm hoặc chậm trễ có thể làm mất “thời gian vàng” trong cấp cứu, khiến tổn thương trở nên trầm trọng hơn.

Từ ca bệnh đầy tiếc nuối này, các bác sĩ mong muốn gia đình, nhà trường và toàn xã hội tăng cường quản lí, giáo dục và nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên, để những tiếng pháo không còn phải đánh đổi bằng sức khỏe, tương lai và cả cuộc đời của người trẻ.

Hà Minh
