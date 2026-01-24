Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Người phụ nữ tá hỏa phát hiện bạn trai tử vong trước cửa phòng trọ

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 24/1, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ trường hợp tử vong tại khu nhà trọ trên địa bàn phường Dĩ An.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một phụ nữ sống ở khu nhà trọ trên đường số 2 (khu phố Bình Đường 2, phường Dĩ An, TPHCM) khi mở cửa phòng, thì tá hỏa phát hiện bạn trai tử vong trong tư thế treo cổ tại hành lang.

Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng địa phương. Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, Công an phường Dĩ An đến bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM sau đó đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh S.M.B. (29 tuổi, quê Đắk Lắk).

Theo lời chị A., chị và anh S.M.B có quan hệ tình cảm. Đêm 23/1, anh B. đến phòng trọ của chị A. Nghĩ bạn trai say rượu nên chị A. giận không mở cửa cho vào.

Đến sáng hôm sau, khi chị A. mở cửa phòng thì phát hiện bạn trai trong tình trạng kể trên.

Hương Chi
#tử vong #phòng trọ #Dĩ An #TPHCM #người đàn ông #điều tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục