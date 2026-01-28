Thủ tướng Phạm Minh Chính dự cầu truyền hình kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước

TPO - Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” được thực hiện nhân kỷ niệm 85 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026). Cầu truyền hình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng - Hà Nội - Nghệ An - TPHCM, trực tiếp tối 28/1. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự điểm cầu Hà Nội.

Cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà được thực hiện nhân kỷ niệm 85 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Việt Nam tại Pác Bó (Cao Bằng), đánh dấu khoảnh khắc Người trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Chương trình truyền hình trực tiếp từ 4 điểm cầu: Cao Bằng - Hà Nội - Nghệ An - TPHCM vào tối 28/1, nhằm kể câu chuyện về tinh thần tự lực, tự cường, lấy dân làm gốc, kết hợp tầm nhìn chiến lược với hành động kiên định để mở đường cho vận hội dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự điểm cầu Hà Nội của chương trình Hai tay xây dựng một sơn hà.

Tham dự chương trình ở điểm cầu Hà Nội có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú... cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, Bộ, ngành Trung ương, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện các gia đình có công với cách mạng và đông đảo người dân Thủ đô.

Chương trình Hai tay xây dựng một sơn hà tái hiện mốc Pác Bó và quá trình đặt nền đường lối cách mạng. Chương trình cũng truyền đi thông điệp: độc lập là thành quả của tự lực - tự cường, của sức mạnh quy tụ và sự hy sinh.

Tham dự chương trình ở điểm cầu Hà Nội còn có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (trái), Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Hai tay xây dựng một sơn hà không chỉ kể lại lịch sử mà nhấn mạnh bài học về việc muốn tạo vận hội phải có tầm nhìn, đường lối đúng và hành động kiên định, muốn bứt phá phải đặt nhân dân ở trung tâm và khơi dậy nội lực xã hội.

Kết cấu cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà gồm 3 chương được xây dựng theo mạch tư duy “từ quyết sách đến hành động, từ lịch sử đến thời đại”. Chương đầu tiên mang tên Đôi tay vạch đường - nhấn khoảnh khắc Bác Hồ trở về Tổ quốc đầu năm 1941 và lựa chọn Cao Bằng làm địa bàn chiến lược để trực tiếp lãnh đạo cách mạng.

Điểm cầu Hà Nội của chương trình được thực hiện tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Chương 2 - Vòng tay nhân dân - làm rõ bài học lấy dân làm gốc và sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân khi đường lối đúng được nhân dân tin theo và cùng hành động. Từ việc xây dựng căn cứ, phát triển lực lượng, mở rộng phong trào Việt Minh đến cao trào đấu tranh trên cả nước, cách mạng đi từ thắng lợi từng bước đến thắng lợi quyết định, kết tinh bằng cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 - thời khắc ý Đảng hòa cùng lòng dân, đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên độc lập.

Chương 3 - Giương cao ngọn cờ - khẳng định giá trị thời đại của những quyết sách mang tính chiến lược từ năm 1941 trong bối cảnh hôm nay. Nội dung của chương là cầu nối từ tinh thần Hồ Chí Minh tới kỷ nguyên mới sau Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh các bài học còn nguyên sức sống: Chọn đúng ưu tiên chiến lược, phát huy nội lực, tự lực - tự cường chiến lược, đại đoàn kết và kiên định mục tiêu quốc gia.

Hình tượng xuyên suốt là “đôi bàn tay” với ý nghĩa biểu tượng cho đôi tay của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hành trình tìm đường cứu nước, đôi tay đặt dấu mốc trở về, đôi tay vạch đường lối trong gian khó. Ngoài ra, đôi tay cũng là biểu tượng cho thế hệ hôm nay nắm chặt nhau để dựng xây tương lai.

Những câu chuyện được kể tại cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà khiến nhiều khán giả xúc động.

Hai tay xây dựng một sơn hà lấy âm nhạc làm mạch cảm xúc, vì vậy ban tổ chức chương trình đã chọn ra những ca khúc tiêu biểu theo từng thời kỳ nhưng được xử lý theo hướng đương đại, hòa quyện chất liệu dân gian - dân ca vùng miền để gắn với các điểm cầu. Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình là sự kết hợp hài hòa chất liệu dân gian vùng miền như then, hát ru, ví giặm...

Từ Cao Bằng - cội nguồn cách mạng, cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà góp phần tạo nên một “cuộc vận động tinh thần” quy mô quốc gia - cả nước hướng về Cao Bằng như một lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết và khát vọng phát triển bền vững.

Chương trình không chỉ là tưởng nhớ quá khứ, mà là lời hiệu triệu hành động cho hiện tại và tương lai. Mỗi thế hệ tiếp tục nâng cao ngọn cờ độc lập, phát triển và khát vọng vươn lên bằng trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của mình.