Ấn phẩm đặc biệt về tháng ngày đầu tiên Bác Hồ trở về Tổ quốc

TPO - Nhân kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về Việt Nam sau 30 năm bôn ba đi tìm đường cứu nước, NXB Kim Đồng giới thiệu những cuốn sách giúp bạn đọc hiểu thêm về những ngày Bác Hồ ở Pác Bó. Những ấn phẩm được giới thiệu dịp này góp phần giúp độc giả trẻ hiểu thêm về những tháng ngày đầu tiên Bác trở về Tổ quốc hoạt động cách mạng tại Pác Bó (Cao Bằng).

Ngày 28/01/1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi đó là đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã vượt qua cột mốc 108, về đến Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng) - nơi đánh dấu bước chân đầu tiên của Người lên mảnh đất quê hương sau 30 năm bôn ba đi tìm đường cứu nước, sự kiện khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Nhân dịp này, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng giới thiệu tới độc giả những cuốn sách về những ngày Bác Hồ ở Pác Bó.

5-an-pham-ve-bac-ho.jpg
5 ấn phẩm được NXB Kim Đồng giới thiệu tới độc giả trẻ nhân kỷ niệm 85 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh trở về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

NXB Kim Đồng giới thiệu tới độc giả 5 cuốn sách: Kể chuyện Bác Hồ, Theo chân Bác, Hồ Chí Minh - Một con người và một dân tộc, Theo dấu chân Người, Những ngày sống gần Bác.

Trong đó cuốn sách Kể chuyện Bác Hồ, Hồ Chí Minh - Một con người và một dân tộc giúp bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về bối cảnh xã hội trong nước và quốc tế, dẫn tới quyết định của Bác và Ban Thường vụ Trung ương “phải về nước để cùng tham gia với các đồng chí”, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn quyết liệt, chủ nghĩa phát xít dần suy yếu, phong trào quần chúng trong nước đang dâng cao… đó là thời cơ chín muồi để Bác trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng.

ke-chuyen-bac-ho-tb-2025.jpg
ho-chi-minh-mot-con-nguoi-va-mot-dan-toc-bia.jpg
Kể chuyện Bác Hồ, Hồ Chí Minh - Một con người và một dân tộc giúp bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về bối cảnh xã hội trong nước và quốc tế, dẫn tới quyết định về nước của Bác.

Trong cuốn Theo dấu chân Người, GS. TS. Trình Quang Phú đã kể lại chi tiết hành trình Bác trở về Tổ quốc. Tác phẩm nêu rõ công cuộc chuẩn bị cho chuyến trở về được tính toán vô cùng kỹ lưỡng từng chi tiết để tránh tai mắt của giặc rình rập khắp nơi.

Cuốn sách cũng kể lại những tháng ngày của Bác ở Pác Bó một cách ngắn gọn, súc tích.

theo-dau-chan-nguoi-3331-4377.jpg
Cuốn Theo dấu chân Người kể lại chi tiết hành trình Bác trở về Tổ quốc.

Trong thời gian hoạt động bí mật tại núi rừng Pác Bó, Bác Hồ đã đào tạo, giác ngộ nhiều cán bộ, quần chúng tham gia hoạt động cách mạng. Trong số đó, có bà Nông Thị Trưng - một phụ nữ dân tộc Tày. Sinh năm 1920, tham gia cách mạng từ khi còn rất trẻ, trong những năm 1941-1945, bà Nông Thị Trưng là một trong những thanh niên được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đào tạo tại căn cứ Pác Bó, bà dần trưởng thành, vượt qua những chông gai trong cuộc sống và công việc, trở thành nữ cán bộ gương mẫu, nhiệt huyết.

Giữa núi rừng Pác Bó, cùng một số đồng chí thân cận, bà đã được Ông Ké - Chú Thu ân cần dạy bảo và bồi dưỡng văn hóa, chính trị, đạo đức, phong cách sống của người cộng sản. Những kỷ niệm đó, được bà kể lại trong cuốn hồi ký Những ngày sống gần Bác.

Không chỉ dạy kiến thức, giác ngộ cách mạng, Bác còn dạy chi tiết về cách thức, phương pháp làm việc, ý thức học hỏi tìm hiểu phong tục tập quán địa phương để có thể hòa mình, thuyết phục được quần chúng.

nhung-ngay-song-gan-bac.jpg
Cuốn hồi ký Những ngày sống gần Bác là kỷ niệm của tác giả Nông Thị Trưng - một phụ nữ dân tộc Tày - được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đào tạo tại căn cứ Pác Bó .

Trong cuốn sách, tác giả Nông Thị Trưng cũng chia sẻ một kỷ niệm rất thú vị về nguồn gốc bốn câu thơ: “Vở này ta tặng cháu yêu ta/Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là/Mong cháu ra công mà học tập/Mai sau cháu giúp nước non nhà.” Rất nhiều người có thể đã thuộc lòng câu thơ tự bao giờ, nhưng có lẽ ít ai biết rằng đây chính là bốn câu thơ Bác viết tặng bà Nông Thị Trưng.

Những câu chuyện gần gũi, sinh động trong những trang sách của NXB Kim Đồng sẽ góp phần giúp bạn đọc trẻ hiểu thêm về những tháng ngày đầu tiên Bác trở về Tổ quốc hoạt động cách mạng tại Pác Bó, Cao Bằng, đồng thời hiểu hơn về tác phong làm việc khoa học, cũng như lối sống giản dị của Bác.

Gia Linh
