Ra mắt sách của Đại tướng Phan Văn Giang về xây dựng Quân đội hiện đại

TPO - Cuốn sách tập hợp 38 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn và một số hình ảnh hoạt động của Đại tướng Phan Văn Giang, được sắp xếp theo nhóm chủ đề phù hợp với trình tự thời gian đã công bố và diễn tiến các sự kiện chính trị.

Ngày 27/1, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức ra mắt sách “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới” của Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cuốn sách là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự chương trình có Thượng tướng Trương Thiên Tô - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Theo Nhà xuất bản QĐND, cuốn sách gồm 38 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn và một số hình ảnh hoạt động của Đại tướng Phan Văn Giang, được sắp xếp theo nhóm chủ đề phù hợp với trình tự thời gian đã công bố và diễn tiến các sự kiện chính trị của Đảng, của dân tộc và Quân đội.

Cuốn sách được chia làm hai phần: quán triệt đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày tại buổi ra mắt sách.

Thông qua cuốn sách, bạn đọc thấy được một hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, một QĐND Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động quốc tế với mục đích cao cả. Tinh thần “tự lực, tự cường” được nhắc lại nhiều lần như một lời khẳng định về bản lĩnh, lập trường kiên định của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế.

Song song với các bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn là một số hình ảnh hoạt động của Đại tướng Phan Văn Giang đi kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp tại các đơn vị, vùng biên cương, hải đảo đến những hoạt động đối ngoại quốc phòng... mang tính biểu tượng và giá trị thông tin cao.

Quang cảnh buổi ra mắt sách.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi ra mắt sách, Thượng tướng Trương Thiên Tô khẳng định, cuốn sách là sự kết tinh hài hòa giữa lý luận khoa học quân sự Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn sinh động của sự nghiệp xây dựng QĐND Việt Nam; đồng thời góp phần làm sâu sắc thêm nhận thức về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân trong tình hình mới.

Thượng tướng Trương Thiên Tô tin tưởng, sau khi được xuất bản và phát hành rộng rãi tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, cuốn sách sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, cũng như ý thức trách nhiệm to lớn nhưng rất vẻ vang của QĐND Việt Nam trong kỷ nguyên mới.