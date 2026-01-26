Israel tấn công miền nam Li-băng

TPO - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một số mục tiêu có liên hệ với lực lượng Hezbollah ở miền nam Li-băng hôm Chủ nhật (25/1).

Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa Israel và Li-băng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo tuyên bố của quân đội Israel, các cuộc tấn công được thực hiện nhằm đáp trả "những hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Li-băng". IDF cho biết đã tập kích các địa điểm quân sự của Hezbollah tại khu vực Bir al-Sansal và Thung lũng Bekaa.

Trong các đợt không kích, Jawad Basma - người bị Israel cáo buộc là thành viên Hezbollah tham gia sản xuất vũ khí, đã thiệt mạng. Ngoài ra, quân đội Israel cũng tuyên bố đã hạ Muhammad al-Husseini, được xác định là chỉ huy pháo binh của Hezbollah, tại làng Arzoun.

Về phía Li-băng, hãng thông tấn NNA đưa tin nhiều ngôi làng ở miền nam nước này, trong đó có Bouslaiya và Aita al-Shaab, đã trở thành mục tiêu của các cuộc không kích. Bộ Y tế Li-băng cho biết một vụ tấn công nhằm vào kho hàng tại Khirbet Selm, thuộc quận Bint Jbeil, khiến ít nhất một người thiệt mạng và một người khác bị thương.

NNA cũng cho biết, một người khác đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công riêng biệt ở Derdghaya, phía đông thành phố ven biển Tyre, miền nam Li-băng.

Cả Israel và Hezbollah tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột leo thang trở lại tại khu vực biên giới hai bên.