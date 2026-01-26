NATO khởi động cuộc tập trận Steadfast Dart với sự tham gia của 10.000 binh sĩ

TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chính thức khởi động cuộc tập trận quân sự đa lĩnh vực lớn nhất trong năm 2026 mang tên Steadfast Dart, nhằm diễn tập khả năng triển khai nhanh lực lượng và trang thiết bị để ứng phó trước các mối đe dọa tiềm tàng.

Cuộc tập trận tích hợp hoạt động tác chiến trên bộ, trên không, trên biển, không gian mạng và không gian vũ trụ, đồng thời cũng là lần đầu tiên đưa Lực lượng Phản ứng Đồng minh (Allied Reaction Force - ARF, một đơn vị phản ứng nhanh cơ động được thiết kế để hành động ngay lập tức trong các tình huống khủng hoảng hoặc các hoạt động khẩn cấp) vào huấn luyện thực tế.

Theo tờ Bild, hơn 10.000 binh sĩ từ 11 quốc gia thành viên NATO đang tham gia Steadfast Dart. Các nước trực tiếp triển khai lực lượng gồm: Bulgaria, Cộng hòa Séc, Đức, Hy Lạp, Ý, Litva, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, Bỉ, Pháp và Anh cũng tham gia bằng cách lồng ghép các hoạt động huấn luyện quốc gia vào khuôn khổ chung của cuộc tập trận.

Đức đóng vai trò then chốt trong Steadfast Dart, qua đó khẳng định vị thế là trung tâm phòng thủ chủ lực của NATO tại châu Âu.

Về quy mô, cuộc tập trận huy động 17 tàu chiến, 20 máy bay quân sự và khoảng 1.500 trang thiết bị hạng nặng, bao gồm xe tăng, hệ thống tên lửa và xe tải quân sự.

Steadfast Dart do Bộ Tư lệnh Liên quân NATO tại Brunssum (JFC Brunssum) chỉ huy, dưới sự giám sát của Tư lệnh Ingo Gerhartz, người phụ trách các lực lượng NATO tại Trung Âu. Theo ông, cuộc tập trận nhằm chứng minh khả năng của NATO trong việc bảo vệ lãnh thổ một cách nhanh chóng, hiệu quả và thống nhất.

"Bộ chỉ huy của chúng tôi chịu trách nhiệm bảo vệ liên minh từ bờ biển Đại Tây Dương đến các quốc gia Baltic. Các cuộc tập trận này cho thấy vai trò quan trọng của Đức với tư cách là trung tâm quốc phòng của NATO", ông Gerhartz nhấn mạnh.

Cuộc tập trận được triển khai theo hai giai đoạn chính. Giai đoạn đầu là các đợt triển khai lực lượng bắt đầu từ đầu tháng 1, tiếp theo là giai đoạn huấn luyện thực địa dự kiến diễn ra vào tháng tới. Kịch bản tập trận được xây dựng dựa trên giả định về mối đe dọa từ một đối thủ ngang tầm, nhằm kiểm tra năng lực triển khai, duy trì lực lượng và phòng thủ của NATO tại nhiều địa điểm khác nhau ở Trung Âu.