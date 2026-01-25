Mỹ tiếp tục cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraine

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cung cấp tên lửa cho hệ thống Patriot.

Trong một cuộc phỏng vấn với Ukrinform, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí cung cấp tên lửa cho hệ thống Patriot của Ukraine.

"Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Trump và nhận được phản hồi. Tôi sẽ không tiết lộ số lượng tên lửa dành cho hệ thống Patriot".

Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng, bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), hai bên cũng đã thảo luận cả các vấn đề toàn cầu và giải quyết những nhiệm vụ cụ thể.

"Chúng tôi đã thảo luận về các vấn đề toàn cầu, và cũng đã giải quyết được một vấn đề phù hợp với mục đích chuyến đi của tôi", ông Zelensky nói.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 23/1, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov và đại diện Hạ viện Mỹ Julie Davis đã có cuộc gặp, thảo luận về các lĩnh vực trọng điểm trong hợp tác quân sự và an ninh giữa Ukraine và Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cảm ơn Mỹ về sự hỗ trợ toàn diện dành cho Ukraine, cả về quân sự và ngoại giao. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sáng kiến ​​Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL), cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine những vũ khí vô cùng cần thiết.

Trong cuộc gặp, ông Fedorov cũng đã thông báo cho đại diện Mỹ về công việc đang tiến hành với các đối tác nhằm mở rộng chương trình PURL, đảm bảo nguồn cung cấp vũ khí do Mỹ sản xuất trong dài hạn.

Ngoài ra, ông Fedorov cũng chú trọng vào phân tích việc sử dụng các hệ thống vũ khí của Mỹ trên chiến trường, đặc biệt là Patriot và HIMARS. Theo ông, nghiên cứu kinh nghiệm chiến đấu sẽ giúp cải thiện các hệ thống này và tăng hiệu quả của chúng trên chiến trường.

Hai bên cũng thảo luận về nhu cầu của Ukraine đối với đạn pháo dẫn đường bằng laser. Loại đạn dược này giúp tăng đáng kể độ chính xác và hiệu quả chiến đấu, Ukraine kỳ vọng nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ trong lĩnh vực này.

Một ưu tiên khác là việc thực hiện thỏa thuận về chương trình mua bán máy bay không người lái quy mô lớn. Ukraine đang nỗ lực để cho phép các đối tác của Mỹ trực tiếp thử nghiệm máy bay không người lái do Ukraine sản xuất, đồng thời giảm thiểu các thủ tục hành chính không cần thiết.