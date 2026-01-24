Tàu chiến Mỹ thăm quân cảng Ream của Campuchia

TPO - Hôm nay (24/1), chiến hạm Mỹ USS Cincinnati đến thăm căn cứ hải quân Ream của Campuchia. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một tàu Hải quân Mỹ từ khi cảng quân sự này được nâng cấp với sự hỗ trợ của Trung Quốc.

Tàu USS Cincinnati cập cảng Ream. (Ảnh: AP)

Bắc Kinh đã tài trợ cho việc mở rộng căn cứ nằm bên Vịnh Thái Lan, nhưng Chính phủ Campuchia phủ nhận thông tin cho phép Trung Quốc sử dụng độc quyền.

Sau khi được nâng cấp, quân cảng Ream được mở cửa trở lại từ tháng 4/2025.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định Ream mở cửa cho tất cả các quốc gia thân thiện tham gia những cuộc tập trận chung, miễn là tàu không quá lớn so với cơ sở này.

Tàu Cincinnati là tàu chiến ven biển lớp Independence, được thiết kế để hoạt động gần bờ, có thể hoạt động ở vùng nước nông hơn so với các tàu chiến khác.

Trong chuyến thăm từ ngày 24 - 28/1, thủy thủ đoàn khoảng 100 người dự kiến ​​sẽ tham gia các sự kiện thể thao và một số hoạt động khác tại thành phố Sihanoukville gần đó.

“Tại vị trí này, chính phủ chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều trong việc xây dựng cảng, để tất cả các tàu nước ngoài muốn cập cảng Campuchia đều có thể làm được”, AP dẫn lời ông In Sokhemra, phó chỉ huy căn cứ, nói với các phóng viên bên mạn tàu.

“Chúng tôi đã thành công với nỗ lực này, và từ giờ trở đi, chúng tôi mở cửa cho tất cả mọi người vào. Cho dù đó là tàu Mỹ, Úc, Nhật Bản hay bất kỳ tàu nào khác muốn cập cảng Campuchia, cảng này đều sẵn sàng phục vụ”, ông khẳng định.

Hình ảnh chuyến thăm. (Ảnh: AP)

Thông cáo của Hải quân Campuchia đưa ra hôm nay cho biết, từ năm 2003 đến nay đã có khoảng 37 tàu chiến của Mỹ ghé thăm các cơ sở của Campuchia.

Tháng 12/2024, tàu USS Savannah cập cảng dân sự Sihanoukville trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày. Đó là lần đầu tiên một tàu quân sự của Mỹ ghé thăm Campuchia sau 8 năm, giai đoạn quan hệ giữa hai nước trở nên lạnh nhạt.

Thông cáo cho biết, chuyến cập cảng của tàu Cincinnati là cơ hội để hải quân hai nước tăng cường hợp tác trong tương lai, đặc biệt là liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực và các lĩnh vực khác.

Chuyến thăm của tàu diễn ra vào thời điểm Đô đốc Samuel Paparo - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, dự kiến sắp có cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha.

Mỹ và Campuchia bắt đầu khôi phục quan hệ giữa quân đội hai nước từ năm 2024, với chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khi đó. Ông Austin và Thủ tướng Hun Manet đều là cựu sinh viên của Học viện Quân sự Mỹ tại West Point.