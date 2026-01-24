Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hai thành phố lớn nhất của Ukraine bị tấn công

Minh Hạnh

TPO - Thành phố Kiev và Kharkiv của Ukraine đã hứng chịu các cuộc tấn công của Nga trong đêm ngày 23, rạng sáng 24/1. Lúc 1h30, Không quân Ukraine báo cáo Nga đang phóng tên lửa đạn đạo về phía Kiev. Ngay sau đó, một loạt tiếng nổ lớn vang lên trong thành phố.

Thị trưởng Kiev - Vitali Klitschko xác nhận đã có các cuộc tấn công vào hai quận nằm ở hai bên bờ sông Dnipro. “Kiev đang hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn của đối phương”, ông Klitschko viết trên Telegram.

Không quân Ukraine cho biết cả máy bay không người lái và tên lửa đã được triển khai trong cuộc tấn công vào thủ đô Kiev.

Ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu cơ quan quân sự Kiev, báo cáo các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã xảy ra ở ít nhất ba quận, gây ra hỏa hoạn ở ít nhất hai địa điểm.

Kiev đã phải hứng chịu hai cuộc tấn công quy mô lớn vào ban đêm kể từ đầu năm, làm mất điện và hệ thống sưởi ấm ở hàng trăm tòa nhà dân cư.

Tại Kharkiv, khu vực cách biên giới 30km, Thị trưởng Ihor Terekhov cho biết máy bay không người lái của Nga đã tấn công một số quận.

Các cuộc tấn công mới nhất xảy ra sau khi các nhà đàm phán từ Ukraine, Nga và Mỹ hoàn thành ngày đầu tiên trong hai ngày đàm phán tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến kéo dài gần bốn năm.

Minh Hạnh
Reuters
