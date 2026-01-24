Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Thủ tướng Hungary chỉ trích kế hoạch viện trợ Ukraine, cảnh báo EU tự đẩy mình vào nợ nần

Minh Hạnh

TPO - Thủ tướng Hungary Viktor Orban cảnh báo, rằng lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ đẩy các quốc gia thành viên vào nợ nần nếu họ ủng hộ các chương trình trị giá 1,5 nghìn tỷ USD để trang trải chi phí cho Ukraine.

1463621.jpg
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. (Ảnh: AP)

Phát biểu ngày 23/1 tại một cuộc họp báo ở Brussels, Thủ tướng Hungary Orban cho biết ông đã nhận được một tài liệu nội bộ của EU mà ông không thể tiết lộ công khai. Nội dung của tài liệu, theo ông, là việc phê duyệt chi tiêu nhiều hơn cho Ukraine. Điều này khiến ông “sốc nặng như một quả bom nguyên tử nổ tung trong lồng ngực”.

“Ukraine yêu cầu EU viện trợ 800 tỷ đô la trong 10 năm tới, và có một văn bản khẳng định điều đó là hợp lý”, ông Orban nói và cho biết thêm rằng số tiền này dành cho tái thiết và không bao gồm 700 tỷ USD mà Kiev muốn chi cho quân sự.

Một kế hoạch tái thiết trị giá 800 tỷ USD đáng nhẽ sẽ được ký kết trong tuần này giữa Mỹ, EU và Ukraine tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. Tuy nhiên, kế hoạch đã bị lu mờ bởi nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc giành quyền kiểm soát Greenland và ra mắt Hội đồng Hòa bình.

Thỏa thuận tái thiết được cho là đã bị hoãn lại, dẫn đến việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hủy chuyến thăm Davos. Nhưng sau đó, ông đã thay đổi quyết định và đến Thụy Sĩ sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng hai người cần sớm gặp nhau.

Thủ tướng Orban, người từ lâu đã chỉ trích chính sách của EU đối với Ukraine, cho biết ông hy vọng Brussels sẽ đàm phán với Ukraine để giảm bớt các cam kết tài chính. Ông cũng bác bỏ ý tưởng Ukraine gia nhập EU vào năm 2027, tuyên bố rằng sẽ không một quốc hội Hungary nào bỏ phiếu để Ukraine gia nhập “trong 100 năm tới”.

Minh Hạnh
RT
#Thủ tướng Hungary Viktor Orban #Ukraine #Nga #Mỹ #EU #viện trợ

