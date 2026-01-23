Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Mỹ nói đã bảo vệ Greenland, kêu gọi hòn đảo chia sẻ tài nguyên

Minh Hạnh

TPO - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance bảo vệ chính sách của Tổng thống Donald Trump đối với Greenland, nói rằng Mỹ đã ngầm bảo vệ hòn đảo này và Greenland nên chia sẻ tài nguyên.

1463605.jpg
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 21/1, Tổng thống Trump tuyên bố một “thỏa thuận khung” về Greenland đã được xây dựng sau cuộc đàm phán giữa ông với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tại Davos (Thụy Sĩ).

Ông Trump không tiết lộ những thông tin chi tiết về thỏa thuận, nhưng nói với CNBC rằng nó sẽ bao gồm quyền khai thác khoáng sản cho Mỹ và các đồng minh châu Âu, cũng như hợp tác trong hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng.

"Chúng tôi muốn chia sẻ sự giàu có của vùng đất tươi đẹp này với rất nhiều khoáng sản và tài nguyên mà về cơ bản chúng tôi đang bảo vệ", ông Vance nói trong cuộc phỏng vấn với Newsmax.

Ông lập luận rằng chính sức mạnh quân sự của Mỹ, chứ không phải của Đan Mạch, mới là yếu tố ngăn chặn sự gây hấn của nước ngoài đối với khu vực này.

"Điều gì đã ngăn cản những thế lực bên ngoài kiểm soát Greenland? Có phải là sức mạnh của Đan Mạch?", ông Vance hỏi. "Dù tôi rất yêu Đan Mạch, nhưng câu trả lời là không phải họ. Đó là sức mạnh của Mỹ”.

Ông Vance cho biết, việc kiểm soát Bắc Cực rất quan trọng đối với hệ thống phòng thủ tên lửa và an ninh quốc gia của Mỹ.

“Nếu chẳng may, một quốc gia nào đó phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào Mỹ, thì toàn bộ hệ thống phòng thủ tên lửa của chúng ta có thể bị mất ổn định nếu chúng ta không kiểm soát Bắc Cực", ông nói. "Điều đó có nghĩa là người Mỹ sẽ kém an toàn hơn."

Ông Vance bác bỏ những lời chỉ trích từ các nhà lãnh đạo châu Âu, gọi đây là chiêu trò chính trị, nói rằng sự phản đối công khai của họ không phản ánh các cuộc trò chuyện riêng tư.

"Họ dứt khoát nói không trước công chúng, nhưng liệu họ có thực sự dứt khoát nói không trong các cuộc trò chuyện riêng tư không? Chắc chắn là không", ông Vance nói.

Ông cho biết, cách tiếp cận của chính quyền dựa trên chủ nghĩa hiện thực, chứ không phải sự thù địch đối với châu Âu. "Chúng tôi thực sự yêu mến châu Âu. Chúng tôi yêu châu Âu đến mức chúng tôi yêu cầu họ làm điều mà chính giới lãnh đạo của họ từ chối làm, đó là tự lo cho bản thân và hành động thông minh hơn”.

Minh Hạnh
Newsmax
#Mỹ #Greenland #Đan Mạch #Phó Tổng thống Mỹ JD Vance #Bắc Cực

Xem thêm

Cùng chuyên mục