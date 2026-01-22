Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức thành lập Hội đồng Hòa bình

TPO - Lễ ký thỏa thuận thành lập Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng đã diễn ra ngày 22/1 tại Davos (Thụy Sĩ), với sự tham gia của các đại diện từ khoảng 20 quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm bản hiến chương của Hội đồng Hòa bình. (Ảnh: Reuters)

Các lãnh đạo quốc tế tham gia lễ ký chủ yếu đến từ Trung Đông và Nam Mỹ, trong đó có lãnh đạo Ả-rập Xê-út, Qatar, Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất, Argentina, Paraguay… Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng nằm trong số những người xuất hiện trên sân khấu cùng với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu tại lễ ký, ông Trump đưa ra một nhận định lạc quan, tuyên bố rằng thế giới hiện nay “hòa bình hơn” so với trước khi chính quyền của ông lên nắm quyền và khẳng định rằng, Hội đồng Hòa bình của ông sẽ sớm giúp đàm phán một nền hòa bình lâu dài ở Dải Gaza.

“Chúng ta có những đám cháy nhỏ cần dập tắt, nhưng chúng chỉ là những đám cháy nhỏ thôi”, ông nói, cho biết cuộc chiến của Israel ở Dải Gaza “thực sự sắp kết thúc”.

Ông cũng thúc giục Hamas buông vũ khí, và cảnh báo “nếu họ không làm vậy, đó sẽ là kết thúc của họ”.

Tổng thống Trump phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump tuyên bố Hội đồng Hòa bình đã bắt đầu hoạt động và “đang vận hành rất tốt”.

Ông cũng ca ngợi những nỗ lực trong việc xây dựng kế hoạch hòa bình cho cuộc xung đột ở Dải Gaza, nói rằng: “Chúng tôi đã công bố một kế hoạch chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột ở Dải Gaza, và tôi rất vui mừng khi nói rằng tầm nhìn của chúng tôi đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua vào cuối năm ngoái”.

Tổng thống Mỹ cho biết, ông muốn Hội đồng Hòa bình phối hợp với Liên Hợp Quốc, ngay cả khi ông chỉ trích Liên Hợp Quốc vì đã không phát huy hết tiềm năng của mình.

“Một khi hội đồng này được thành lập hoàn chỉnh, chúng ta có thể làm hầu hết mọi thứ chúng ta muốn, và chúng ta sẽ làm điều đó phối hợp với Liên Hợp Quốc”, ông nói ở Davos. “Tôi luôn nói rằng Liên Hợp Quốc có tiềm năng to lớn. Họ chưa sử dụng hết, nhưng tiềm năng đó là vô cùng lớn”.

“Về 8 cuộc chiến mà tôi đã chấm dứt, tôi không trao đổi với Liên Hợp Quốc, không cuộc chiến nào cả”, ông Trump nói. “Tôi đoán là họ đã cố gắng, nhưng họ đã không cố gắng đủ”.

Tổng thống Trump ca ngợi các thành viên của Hội đồng Hòa bình là những “ngôi sao”, nói rằng họ bao gồm “những người vĩ đại nhất, những người quan trọng nhất trên thế giới”.

“Khi bạn tập hợp các thiên tài - những người rất phi thường, rất truyền cảm hứng, khi các bạn phát huy điều đó vì hòa bình, thì xung đột sẽ không có cơ hội”, ông nói.

Sau đó, ông Trump ngồi trên sân khấu khi các nhà lãnh đạo quốc tế lần lượt lên ký vào hiến chương của Hội đồng Hòa bình.

Ông Trump và các lãnh đạo quốc tế ký tên vào hiến chương của Hội đồng Hòa bình. (Ảnh: AP)

“Đây không chỉ là một ‘Hội đồng Hòa bình’, đây là một hội đồng hành động”, Ngoại trưởng Marco Rubio nói trong một bài phát biểu ngắn gọn sau lễ ký. “Đây sẽ là một nỗ lực thành công, và các bạn thấy điều đó được phản ánh ở đây, hôm nay, giữa các quốc gia từ các khu vực khác nhau trên thế giới”.

Buổi lễ đã mở màn cho ngày làm việc thứ hai của ông Trump tại Davos, với một số cuộc gặp song phương dự kiến ​​diễn ra trong vài giờ tới. Tổng thống Trump cũng dự kiến ​​sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, khi ông tiếp tục nỗ lực đàm phán một lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga.

“Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng tất cả đang diễn ra”, ông Trump nói khi kết thúc sự kiện, gọi Dải Gaza là một “mảnh đất tuyệt đẹp”.

“Nó có thể mang lại điều gì đó tuyệt vời cho rất nhiều người”, ông nói thêm. “Những người đang sống khổ sở sẽ được sống tốt hơn”.