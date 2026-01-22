Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Rộ tin Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới trong hôm nay

Minh Hạnh

TPO - Mỹ dự kiến sẽ chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào hôm nay (22/1), bất chấp những cảnh báo động thái này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân Mỹ và toàn cầu.

4l6xpsf7i5iunhevty2vbkvnfu.jpg
(Ảnh: Reuters)

Ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức tổng thống năm 2025, Tổng thống Trump đã thông báo Mỹ sẽ rút khỏi WHO. Theo quy định, Mỹ phải thông báo một năm trước khi rút khỏi tổ chức, và thanh toán tất cả các khoản phí còn nợ (khoảng 260 triệu USD).

Ngày 22/1, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc WHO không thể kiểm soát, quản lý và chia sẻ thông tin đã gây thiệt hại cho Mỹ hàng nghìn tỷ đô la. Do đó, tổng thống đã thực hiện quyền hạn của mình để tạm dừng việc chuyển giao bất kỳ khoản tiền, hỗ trợ hoặc nguồn lực nào của chính phủ Mỹ cho WHO trong tương lai.

"Người dân Mỹ đã chi trả quá đủ cho tổ chức này", phát ngôn viên cho biết qua email.

Trong năm qua, nhiều chuyên gia y tế toàn cầu đã kêu gọi Mỹ xem xét lại quyết định này, gần đây nhất là Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Tôi hy vọng Mỹ sẽ xem xét lại và tái gia nhập WHO”, ông nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo hồi đầu tháng này. “Rút khỏi WHO là một tổn thất đối với Mỹ, và đó cũng là một tổn thất đối với phần còn lại của thế giới.”

WHO cũng cho biết Mỹ vẫn chưa thanh toán các khoản phí còn nợ cho năm 2024 và 2025. Các quốc gia thành viên WHO dự kiến ​​sẽ thảo luận về việc Mỹ rời đi và cách thức xử lý vấn đề này trong cuộc họp vào tháng 2 tới.

Phát biểu với Reuters tại Davos, Bill Gates - Chủ tịch Quỹ Gates, một nhà tài trợ lớn cho các sáng kiến ​​y tế toàn cầu và một số hoạt động của WHO - cho biết ông không kỳ vọng Mỹ sẽ xem xét lại quyết định này trong tương lai gần.

“Tôi không nghĩ Mỹ sẽ quay lại WHO trong tương lai gần”, ông Bill Gates nói và cho biết thêm rằng khi có cơ hội vận động cho tổ chức này, ông sẽ làm. “Thế giới cần WHO”.

Đối với WHO, việc Mỹ tuyên bố rút lui đã gây ra một cuộc khủng hoảng ngân sách, dẫn đến việc phải cắt giảm một nửa đội ngũ quản lý, cắt giảm ngân sách và thu hẹp quy mô hoạt động. Washington từ lâu đã là nhà tài trợ tài chính lớn nhất cho cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc, đóng góp khoảng 18% tổng kinh phí. WHO cũng sẽ cắt giảm khoảng 1/4 nhân viên vào giữa năm nay.

Tổ chức này cho biết họ đã hợp tác với Mỹ và chia sẻ thông tin trong năm qua. Hiện chưa rõ sự hợp tác này sẽ diễn ra như thế nào trong tương lai.

Các chuyên gia y tế toàn cầu cho rằng, việc Mỹ rút khỏi WHO tiềm ẩn rủi ro cho Mỹ, WHO và toàn thế giới.

“Việc này có thể làm suy yếu các hệ thống và sự hợp tác mà thế giới dựa vào để phát hiện, ngăn ngừa và ứng phó với các mối đe dọa sức khỏe”, Kelly Henning - người đứng đầu chương trình y tế công cộng tại Bloomberg Philanthropies, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ - cho biết.

Minh Hạnh
Reuters
#WHO #Mỹ #Tổ chức Y tế Thế giới #Tổng thống Mỹ Donald Trump

