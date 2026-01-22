Tổng thống Mỹ hủy quyết định áp thuế châu Âu, nói sắp đạt được thỏa thuận về Greenland

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại lời đe dọa áp thuế châu Âu và cho biết các bên đang gần đạt được một thỏa thuận khung để chấm dứt tranh chấp về đảo Greenland.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, những động thái và phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (Davos, Thụy Sĩ) cho thấy ông dường như đã nhượng bộ đáng kể so với những lời đe dọa từng gây chấn động liên minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và tiềm ẩn nguy cơ một cuộc chiến thương mại toàn cầu mới.

Ngày 22/1, Tổng thống Trump nói rằng các đồng minh phương Tây ở Bắc Cực có thể đạt được một thỏa thuận mới đáp ứng mong muốn của ông về hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" và quyền tiếp cận các khoáng sản quan trọng, đồng thời ngăn chặn những kế hoạch của Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực.

“Đó là một thỏa thuận mà mọi người đều rất hài lòng”, ông Trump nói với các phóng viên sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte. “Đó là một thỏa thuận dài hạn tối ưu, một thoả thuận vĩnh viễn. Nó đặt mọi người vào một vị thế rất tốt, đặc biệt là liên quan đến an ninh và khoáng sản”.

Sau đó, Tổng thống Trump tiếp tục tuyên bố trên Truth Social, rằng Mỹ và NATO đã "xây dựng khuôn khổ cho một thỏa thuận trong tương lai liên quan đến Greenland, trên thực tế, toàn bộ khu vực Bắc Cực”. “Do đó, tôi sẽ không áp đặt mức thuế quan dự kiến ​​có hiệu lực vào ngày 1/2”.

Tổng thống Trump cho biết ông đã giao nhiệm vụ cho Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff tham gia các cuộc thảo luận tiếp theo.

Cùng ngày, người phát ngôn NATO cho biết, 7 đồng minh NATO ở Bắc Cực sẽ hợp tác để đảm bảo an ninh chung. "Các cuộc đàm phán giữa Đan Mạch, Greenland và Mỹ sẽ tiếp tục nhằm đảm bảo rằng Nga và Trung Quốc không bao giờ có được chỗ đứng - về kinh tế hay quân sự - ở Greenland”, người phát ngôn nói.

Trong khi đó, phía Đan Mạch cho rằng vấn đề này nên được giải quyết thông qua ngoại giao riêng tư chứ không phải trên mạng xã hội. "Điều quan trọng đối với chúng tôi là phải chấm dứt vấn đề này với sự tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền Đan Mạch, quyền tự quyết của người dân Greenland”, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nói trên đài truyền hình công cộng DR.

Ngoại trưởng Rasmussen cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thư ký NATO Rutte, nhưng từ chối cung cấp chi tiết về những gì đã được thỏa thuận.

Chính quyền Greenland không trả lời yêu cầu bình luận.

Sự thay đổi lập trường về thuế quan của ông Trump đã kích hoạt một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán, với chỉ số S&P 500 tăng 1,2%. Điều này góp phần vào sự phục hồi của thị trường sau đợt bán tháo cổ phiếu mạnh nhất trong ba tháng.