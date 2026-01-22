Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton đối mặt với tội danh khinh thường Quốc hội Mỹ

Bình Giang

TPO - Một ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ vừa thông qua các nghị quyết nhằm buộc tội khinh thường Quốc hội đối với vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton, mở ra khả năng Hạ viện lần đầu tiên dùng một trong những hình phạt mạnh nhất của cơ quan này với một cựu tổng thống.

ap26013581146487.jpg
Vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton. (Ảnh: AP)

Ngày 21/1 (theo giờ Mỹ), Ủy ban Giám sát Hạ viện thông qua các nghị quyết, mở đường cho khả năng tổ chức một cuộc bỏ phiếu tiếp theo tại Hạ viện vào đầu tháng tới.

Điều đáng chú ý là một số thành viên đảng Dân chủ đã ủng hộ việc buộc tội vợ chồng cựu Tổng thống Clinton. Một số nghị sĩ tiến bộ nhấn mạnh phải minh bạch hoàn toàn trong cuộc điều tra tỷ phú buôn bán tình dục Jeffrey Epstein.

Đây là diễn biến mới nhất trong câu chuyện xoay quanh Epstein, khi Quốc hội Mỹ tiếp tục điều tra cách thức mà nhà tài chính này đã lạm dụng tình dục hàng loạt thiếu nữ trong nhiều năm.

“Không một nhân chứng nào, dù là cựu tổng thống hay công dân bình thường, có thể cố tình bất chấp trát triệu tập của Quốc hội mà không phải chịu hậu quả. Nhưng đó là những gì vợ chồng ông Clinton đã làm và đó là lý do tại sao chúng ta ở đây”, Hạ nghị sĩ James Comer - chủ tịch ủy ban, phát biểu tại phiên họp ngày 21/1.

Cáo buộc khinh thường có thể dẫn đến hình phạt bằng tiền hoặc án tù. Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy vợ chồng cựu Tổng thống Clinton sẽ ra điều trần. Trong khi đó, Hạ viện sẽ cần đa số phiếu để thông qua cáo buộc khinh thường, điều mà đảng Cộng hoà ngày càng khó đạt được.

Vợ chồng ông Clinton khẳng định không liên quan đến Epstein trong nhiều thập kỷ và đang tìm cách giải quyết vấn đề này. Trong tuần này, họ đề nghị để lãnh đạo và nhân viên ủy ban phỏng vấn ông Bill Clinton tại New York.

Ông Comer bác bỏ đề nghị đó, nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc phỏng vấn nào cũng phải có bản ghi chính thức.

Việc thúc đẩy cuộc điều tra về Epstein ở Washington tiết lộ nhiều chi tiết về mối liên hệ giữa nhà tài chính giàu có này với ông Bill Clinton và cả Tổng thống Donald Trump cùng nhiều người quyền lực khác. Epstein đã tự sát vào năm 2019 trong phòng giam ở New York, khi đang chờ xét xử.

Ông Clinton, Tổng thống Trump và nhiều người khác liên quan đến Epstein chưa bị buộc tội làm điều sai trái.

Bình Giang
AP
#Bill Clinton #Buôn bán tình dục #Lạm dụng tình dục #Jeffrey Epstein #Cựu Tổng thống Clinton

Xem thêm

Cùng chuyên mục