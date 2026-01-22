Vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton đối mặt với tội danh khinh thường Quốc hội Mỹ

TPO - Một ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ vừa thông qua các nghị quyết nhằm buộc tội khinh thường Quốc hội đối với vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton, mở ra khả năng Hạ viện lần đầu tiên dùng một trong những hình phạt mạnh nhất của cơ quan này với một cựu tổng thống.

Vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton. (Ảnh: AP)

Ngày 21/1 (theo giờ Mỹ), Ủy ban Giám sát Hạ viện thông qua các nghị quyết, mở đường cho khả năng tổ chức một cuộc bỏ phiếu tiếp theo tại Hạ viện vào đầu tháng tới.

Điều đáng chú ý là một số thành viên đảng Dân chủ đã ủng hộ việc buộc tội vợ chồng cựu Tổng thống Clinton. Một số nghị sĩ tiến bộ nhấn mạnh phải minh bạch hoàn toàn trong cuộc điều tra tỷ phú buôn bán tình dục Jeffrey Epstein.

Đây là diễn biến mới nhất trong câu chuyện xoay quanh Epstein, khi Quốc hội Mỹ tiếp tục điều tra cách thức mà nhà tài chính này đã lạm dụng tình dục hàng loạt thiếu nữ trong nhiều năm.

“Không một nhân chứng nào, dù là cựu tổng thống hay công dân bình thường, có thể cố tình bất chấp trát triệu tập của Quốc hội mà không phải chịu hậu quả. Nhưng đó là những gì vợ chồng ông Clinton đã làm và đó là lý do tại sao chúng ta ở đây”, Hạ nghị sĩ James Comer - chủ tịch ủy ban, phát biểu tại phiên họp ngày 21/1.

Cáo buộc khinh thường có thể dẫn đến hình phạt bằng tiền hoặc án tù. Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy vợ chồng cựu Tổng thống Clinton sẽ ra điều trần. Trong khi đó, Hạ viện sẽ cần đa số phiếu để thông qua cáo buộc khinh thường, điều mà đảng Cộng hoà ngày càng khó đạt được.

Vợ chồng ông Clinton khẳng định không liên quan đến Epstein trong nhiều thập kỷ và đang tìm cách giải quyết vấn đề này. Trong tuần này, họ đề nghị để lãnh đạo và nhân viên ủy ban phỏng vấn ông Bill Clinton tại New York.

Ông Comer bác bỏ đề nghị đó, nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc phỏng vấn nào cũng phải có bản ghi chính thức.

Việc thúc đẩy cuộc điều tra về Epstein ở Washington tiết lộ nhiều chi tiết về mối liên hệ giữa nhà tài chính giàu có này với ông Bill Clinton và cả Tổng thống Donald Trump cùng nhiều người quyền lực khác. Epstein đã tự sát vào năm 2019 trong phòng giam ở New York, khi đang chờ xét xử.

Ông Clinton, Tổng thống Trump và nhiều người khác liên quan đến Epstein chưa bị buộc tội làm điều sai trái.