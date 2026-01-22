Chứng khoán lập tức phản ứng sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Trump về Greenland

TPO - Thị trường chứng khoán toàn cầu vừa phục hồi mạnh sau đợt bán tháo ồ ạt, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các bên đã đạt được khuôn khổ cho thỏa thuận liên quan đến Greenland.

Trên sàn chứng khoán New York. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Davos, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ sẽ không áp dụng các mức tăng thuế quan với 8 nước châu Âu mà trước đó ông nói sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2. Ông cũng loại trừ khả năng dùng vũ lực để kiểm soát Greenland, động thái góp phần trấn an tâm lý nhà đầu tư.

Chứng khoán Phố Wall tăng vọt sau những phát biểu trên của nhà lãnh đạo Mỹ.

Chỉ số Dow Jones tăng 1,21%, S&P 500 tăng 1,16% và Nasdaq Composite tăng 1,18%. Chỉ số chuẩn S&P 500 ghi nhận mức tăng theo ngày lớn nhất kể từ thời điểm 24/11/2025.

“Thị trường không tăng vì các nhà đầu tư đột ngột hiểu ‘đích đến’ trong câu chuyện Greenland, mà tăng vì yếu tố bất định vừa được loại bỏ”, ông Matthew Smart, Giám đốc hoạch định tài chính và phân tích danh mục đầu tư tại WWM Investments (Chicago), nhận định.

Theo chuyên gia này, tín hiệu mà Tổng thống Trump phát đi từ Davos là sự phối hợp chứ không phải đối đầu, và điều đó rất quan trọng.

“Việc rút lại tuyên bố áp thuế trong ngắn hạn và mở ra một khuôn khổ với NATO quanh vấn đề Greenland khiến các nhà đầu tư nhận thấy câu chuyện đã chuyển sang đàm phán”, ông Smart nhận định.

Chỉ số MSCI toàn cầu tăng 0,87% sau khi giảm trong phiên trước đó, trong khi chỉ số STOXX 600 của châu Âu giảm nhẹ 0,02%. Chỉ số FTSE của Anh tăng 0,11%.

Chỉ số VIX – thước đo nhu cầu phòng ngừa biến động mạnh của S&P 500 – giảm hơn 15% xuống mức 17, chỉ 1 ngày sau khi vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Chỉ số này thường được coi là thước đo mức độ lo lắng của giới đầu tư.

“Thị trường bật lên khi ông ấy nói sẽ không dùng vũ lực. Sau những sự kiện hồi tháng 4 năm ngoái, nhà đầu tư đã quen với phong cách đàm phán của ông ấy rất khác so với các chính quyền trước, nên sự bất định là điều khó tránh”, ông Mark Hackett, chiến lược gia thị trường trưởng tại Nationwide (Boston), cho biết.

Liên minh châu Âu sẽ triệu tập một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tại Brussels trong ngày 22/1 để thảo luận vấn đề Greenland, trong bối cảnh liên minh xuyên Đại Tây Dương đứng trước nguy cơ rạn nứt.

Thị trường trái phiếu toàn cầu vẫn chịu dư chấn từ đợt bán tháo mạnh, do lo ngại về mức độ ưa chuộng tài sản Mỹ và gia tăng chi phí vay của Chính phủ Nhật Bản.

Ngày 20/1, trái phiếu Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn dài trải qua đợt bán tháo dữ dội nhất trong gần 25 năm, khi nỗi lo về việc gia tăng chi tiêu chính phủ dưới thời Thủ tướng Sanae Takaichi ngày càng lớn.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tiến sát ngưỡng 5% lần đầu tiên kể từ tháng 9/2025, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Đức cũng tăng mạnh.

Đến ngày 21/2, giá trái phiếu Nhật Bản bật tăng khi người mua quay trở lại, gần như đảo ngược hoàn toàn mức tăng lợi suất của ngày hôm trước. Diễn biến tương tự cũng xảy ra với trái phiếu kho bạc Mỹ, khi lợi suất kỳ hạn 30 năm giảm 5,1 điểm xuống 4,8693%. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 4,4 điểm xuống 4,251%.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số USD phục hồi từ mức giảm trước đó và tăng 0,25%. Đồng euro thu hẹp đà tăng và giảm 0,34% xuống còn 1,1686 USD, trong khi đồng franc Thụy Sĩ suy yếu, khiến USD tăng 0,69% lên 0,7954 franc.

Đồng yen giảm 0,16% xuống 158,37 yen/USD trước cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vào ngày 23/1. Dự kiến sẽ không có đợt tăng lãi suất nào lần này, dù các nhà hoạch định chính sách có thể phát tín hiệu rằng việc tăng lãi suất có thể diễn ra sớm nhất vào tháng 4 năm nay.

Giá dầu nhích lên, trong bối cảnh 2 mỏ lớn ở Kazakhstan tạm thời đóng cửa. Giá dầu Brent chốt phiên tăng 0,49% lên 65,24 USD/thùng.

Giá vàng giao ngay tăng 1,11% lên 4.815,93 USD/ounce.