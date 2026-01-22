Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Chứng khoán lập tức phản ứng sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Trump về Greenland

Bình Giang

TPO - Thị trường chứng khoán toàn cầu vừa phục hồi mạnh sau đợt bán tháo ồ ạt, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các bên đã đạt được khuôn khổ cho thỏa thuận liên quan đến Greenland.

img-1934.jpg
Trên sàn chứng khoán New York. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Davos, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ sẽ không áp dụng các mức tăng thuế quan với 8 nước châu Âu mà trước đó ông nói sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2. Ông cũng loại trừ khả năng dùng vũ lực để kiểm soát Greenland, động thái góp phần trấn an tâm lý nhà đầu tư.

Chứng khoán Phố Wall tăng vọt sau những phát biểu trên của nhà lãnh đạo Mỹ.

Chỉ số Dow Jones tăng 1,21%, S&P 500 tăng 1,16% và Nasdaq Composite tăng 1,18%. Chỉ số chuẩn S&P 500 ghi nhận mức tăng theo ngày lớn nhất kể từ thời điểm 24/11/2025.

“Thị trường không tăng vì các nhà đầu tư đột ngột hiểu ‘đích đến’ trong câu chuyện Greenland, mà tăng vì yếu tố bất định vừa được loại bỏ”, ông Matthew Smart, Giám đốc hoạch định tài chính và phân tích danh mục đầu tư tại WWM Investments (Chicago), nhận định.

Theo chuyên gia này, tín hiệu mà Tổng thống Trump phát đi từ Davos là sự phối hợp chứ không phải đối đầu, và điều đó rất quan trọng.

“Việc rút lại tuyên bố áp thuế trong ngắn hạn và mở ra một khuôn khổ với NATO quanh vấn đề Greenland khiến các nhà đầu tư nhận thấy câu chuyện đã chuyển sang đàm phán”, ông Smart nhận định.

Chỉ số MSCI toàn cầu tăng 0,87% sau khi giảm trong phiên trước đó, trong khi chỉ số STOXX 600 của châu Âu giảm nhẹ 0,02%. Chỉ số FTSE của Anh tăng 0,11%.

Chỉ số VIX – thước đo nhu cầu phòng ngừa biến động mạnh của S&P 500 – giảm hơn 15% xuống mức 17, chỉ 1 ngày sau khi vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Chỉ số này thường được coi là thước đo mức độ lo lắng của giới đầu tư.

“Thị trường bật lên khi ông ấy nói sẽ không dùng vũ lực. Sau những sự kiện hồi tháng 4 năm ngoái, nhà đầu tư đã quen với phong cách đàm phán của ông ấy rất khác so với các chính quyền trước, nên sự bất định là điều khó tránh”, ông Mark Hackett, chiến lược gia thị trường trưởng tại Nationwide (Boston), cho biết.

Liên minh châu Âu sẽ triệu tập một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tại Brussels trong ngày 22/1 để thảo luận vấn đề Greenland, trong bối cảnh liên minh xuyên Đại Tây Dương đứng trước nguy cơ rạn nứt.

Thị trường trái phiếu toàn cầu vẫn chịu dư chấn từ đợt bán tháo mạnh, do lo ngại về mức độ ưa chuộng tài sản Mỹ và gia tăng chi phí vay của Chính phủ Nhật Bản.

Ngày 20/1, trái phiếu Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn dài trải qua đợt bán tháo dữ dội nhất trong gần 25 năm, khi nỗi lo về việc gia tăng chi tiêu chính phủ dưới thời Thủ tướng Sanae Takaichi ngày càng lớn.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tiến sát ngưỡng 5% lần đầu tiên kể từ tháng 9/2025, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Đức cũng tăng mạnh.

Đến ngày 21/2, giá trái phiếu Nhật Bản bật tăng khi người mua quay trở lại, gần như đảo ngược hoàn toàn mức tăng lợi suất của ngày hôm trước. Diễn biến tương tự cũng xảy ra với trái phiếu kho bạc Mỹ, khi lợi suất kỳ hạn 30 năm giảm 5,1 điểm xuống 4,8693%. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 4,4 điểm xuống 4,251%.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số USD phục hồi từ mức giảm trước đó và tăng 0,25%. Đồng euro thu hẹp đà tăng và giảm 0,34% xuống còn 1,1686 USD, trong khi đồng franc Thụy Sĩ suy yếu, khiến USD tăng 0,69% lên 0,7954 franc.

Đồng yen giảm 0,16% xuống 158,37 yen/USD trước cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vào ngày 23/1. Dự kiến sẽ không có đợt tăng lãi suất nào lần này, dù các nhà hoạch định chính sách có thể phát tín hiệu rằng việc tăng lãi suất có thể diễn ra sớm nhất vào tháng 4 năm nay.

Giá dầu nhích lên, trong bối cảnh 2 mỏ lớn ở Kazakhstan tạm thời đóng cửa. Giá dầu Brent chốt phiên tăng 0,49% lên 65,24 USD/thùng.

Giá vàng giao ngay tăng 1,11% lên 4.815,93 USD/ounce.

Bình Giang
Reuters
#WEF Davos 2025 #Tổng thống Trump #Donald Trump #Greenland #Chứng khoán #Giá vàng #Trái phiếu

Xem thêm

Cùng chuyên mục