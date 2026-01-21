Căng thẳng gia tăng, Pháp đề nghị NATO tổ chức tập trận ở Greenland

TPO - Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 21/1 cho biết, Pháp đã đề nghị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tổ chức một cuộc tập trận ở Greenland, và nước này sẵn sàng tham gia.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ngày 20/1. (Ảnh: Reuters)

Thông tin về đề xuất của Pháp được đưa ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trên đường đến Davos (Thụy Sĩ), nơi ông có thể tận dụng bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới để đẩy mạnh nỗ lực sáp nhập Greenland, bất chấp sự phản đối của châu Âu.

Phát biểu tại Davos hôm 20/1, Tổng thống Pháp Macron nói rằng châu Âu sẽ “không chịu khuất phục trước lời đe dọa”, khi Tổng thống Mỹ cảnh báo có thể áp thuế lên các đồng minh châu Âu nếu họ ngăn cản Washington sáp nhập Greenland.

Các lãnh đạo NATO đã cảnh báo rằng chiến lược Greenland của ông Trump có thể làm đảo lộn liên minh.

Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, đã thu hút sự quan tâm của Tổng thống Trump do vị trí chiến lược và nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ, cũng như những lo ngại về hoạt động ngày càng gia tăng của Nga và Trung Quốc.

Việc ông Trump bày tỏ mong muốn giành quyền kiểm soát Greenland đã vấp phải sự phản đối của Đan Mạch nói riêng và châu Âu nói chung.

Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển và Đức đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở Greenland thông qua các cuộc tập trận và hoạt động trinh sát, trong khi ông Trump khẳng định vùng lãnh thổ này nên "nằm trong tay Mỹ".

Hôm 17/1, Tổng thống Trump tuyên bố Washington sẽ áp thuế 10% đối với hàng hóa từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan bắt đầu từ ngày 1/2, và tăng lên 25% vào tháng 6 cho đến khi đạt được thỏa thuận sáp nhập Greenland.