Thế giới

Google News

Cựu thủ tướng Hàn Quốc lãnh án 23 năm tù vì vụ thiết quân luật

Minh Hạnh

TPO - Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo bị kết án 23 năm tù với tội danh "đóng vai trò chủ chốt trong một cuộc nổi dậy" bằng cách tiếp tay cho cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol áp đặt thiết quân luật.

o77lwxvv3vimff3eklwydgbkmu.jpg
Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo. (Ảnh: Reuters)

Phán quyết trên được Tòa án Quận Trung tâm Seoul đưa ra ngày 21/1. Đây là phán quyết đầu tiên của tòa án xác nhận việc tuyên bố thiết quân luật ngày 3/12/2024 là một cuộc nổi dậy.

Ông Han (76 tuổi) đã bị bắt giữ ngay sau khi phán quyết được đưa ra.

Nhóm công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk trước đó đã đề nghị mức án 15 năm tù cho ông Han với các tội danh tiếp tay cho người khởi xướng cuộc nổi dậy, đóng vai trò chủ chốt trong cuộc nổi dậy và khai man.

Sau khi Tổng thống Yoon bị Quốc hội luận tội vì lệnh thiết quân luật chớp nhoáng ngày 3/12, ông Han Duck-soo - khi đó là thủ tướng - đã được bổ nhiệm làm quyền tổng thống. Nhưng ông Han cũng bị Quốc hội luận tội và buộc phải từ chức vào tháng 1/2025.

Minh Hạnh
Yonhap, Reuters
#Hàn Quốc #thiết quân luật #Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo #Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol #luận tội

