Mỹ có kế hoạch cắt giảm 200 nhân sự trong NATO

TPO - Mỹ có kế hoạch giảm số lượng nhân sự đóng quân tại một số trung tâm chỉ huy quan trọng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo Reuters.

Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Mỹ đã thông báo cho một số quốc gia châu Âu về kế hoạch rút khoảng 200 nhân sự khỏi các vị trí trong cơ cấu của NATO. Những vị trí này bao gồm các cơ quan chịu trách nhiệm về kế hoạch quân sự và tình báo của liên minh.

Theo nguồn tin, trong số các cơ quan bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm ngân sách có Trung tâm Hợp nhất Tình báo NATO có trụ sở tại Anh và Bộ Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Đồng minh ở Brussels (Bỉ).

Ngoài ra, STRIKFORNATO - cơ quan giám sát một số hoạt động hải quân đặt tại Bồ Đào Nha, cũng sẽ bị thu hẹp quy mô. Một số cấu trúc tương tự khác của NATO cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm này.

Các nguồn tin không nêu rõ lý do tại sao Mỹ quyết định cắt giảm số lượng nhân viên chuyên trách các vai trò liên quan đến NATO, nhưng động thái này được đánh giá là phù hợp với tuyên bố của chính quyền Tổng thống Trump về việc điều chuyển nhiều nguồn lực sang khu vực Tây bán cầu.

Bình luận về vấn đề này, một quan chức NATO cho biết những thay đổi về thành phần nhân sự của Mỹ không phải là điều bất thường, và sự hiện diện của Mỹ ở châu Âu hiện nay lớn hơn so với những năm gần đây.

"Các nhà chức trách NATO và Mỹ đang liên lạc chặt chẽ về lập trường tổng thể của chúng ta nhằm đảm bảo NATO duy trì khả năng răn đe và phòng thủ mạnh mẽ", vị này cho hay.

Trong khi đó, tờ Washington Post cho biết Lầu Năm Góc có kế hoạch giảm bớt sự tham gia của mình vào một số yếu tố trong cơ cấu lực lượng của NATO và trong một số nhóm cố vấn của liên minh.

Động thái dự kiến ​​này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 200 quân nhân và làm giảm sự tham gia của Mỹ vào gần 30 tổ chức của NATO, bao gồm cả các trung tâm đào tạo lực lượng NATO trong nhiều lĩnh vực tác chiến.

Theo ấn phẩm, trong số các nhóm tư vấn có nguy cơ bị cắt giảm ngân sách có cả những nhóm chuyên trách về an ninh năng lượng hải quân.

Lầu Năm Góc cũng sẽ giảm bớt sự tham gia của mình vào các cơ quan chính thức của NATO tập trung vào các hoạt động đặc biệt và tình báo. Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết một số chức năng này của Mỹ sẽ được chuyển giao cho các đơn vị khác trong liên minh.